Arya Badai Marriage: അമ്മയെ കൈ പിടിച്ച് കതിർമണ്ഡപത്തിലെത്തിച്ചത് മകൾ; സിബിന്റെ മകൻ എവിടെയെന്ന് ചോദ്യം

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (10:08 IST)
നടിയും അവതാരകയുമായ ആര്യ ബാബു ഇന്നലെയാണ് രണ്ടാമത് വിവാഹിതയായത്. കൊറിയോഗ്രഫറും ഡിജെയുമായ സിബിൻ ബെഞ്ചമിനാണ് വരൻ. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം. വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ ആര്യ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
'സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദിവസം, ഒരു ജീവിതകാലത്തേക്ക്'- എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് ആര്യ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. മകൾ ഖുഷിയുടെ കൈ പിടിച്ചാണ് ആര്യ വിവാഹ വേദിയിലെത്തിയത്. താരങ്ങളടക്കം നിരവധി പേരാണ് നവദമ്പതികൾക്ക് വിവാഹമംഗളാശംസകൾ നേർന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രിയ മണി, ഷംന കാസിം, അശ്വതി ശ്രീകാന്ത്, അര്ച്ചന സുശീലന് തുടങ്ങി നിരവധി പേരാണ് ആശംസകൾ അറിയിച്ചത്.
നിറ ചിരിയോടെ ആര്യയ്ക്കും സിബിനുമരികിൽ നിൽക്കുന്ന ഖുഷിയെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. ഖുഷിയാണ് കല്യാണത്തിൽ തിളങ്ങിയതും. ഇതോടെ, മകൻ എവിടെയെന്നും മകനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കല്യാണത്തിന് കൂട്ടാഞ്ഞതെന്നും ആരാധകർ സിബിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സിബിൻ ആദ്യമൊരു വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഡിവോഴ്സ് ആയി. ആദ്യ വിവാഹത്തില് സിബിന് ഒരു മകനുമുണ്ട്.