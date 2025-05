അവ്‌നീത് കൗര്‍ വിഷയം കോഹ്‌ലിയുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലും പ്രശ്നമായിരിക്കുകയാണെന്ന് സൂചന. കോഹ്‌ലി ലൈക്ക് പിന്‍വലിക്കുകയും വിശദീകരണം നൽകുകയും ചെയ്‌തെങ്കിലും വിഷയം അവിടംകൊണ്ട് അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വേണം കരുതാൻ. അവ്‌നീതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കോഹ്‌ലിയുടെ ഭാര്യയും ബോളിവുഡ് താരവുമായ അനുഷ്‌ക ശര്‍മ്മയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്.



Fans have been discussing #Virushka’s recent outing with curiosity as #AnushkaSharma seemingly ignores #ViratKohli’s hand in a viral video from Bengaluru.#Trending pic.twitter.com/GMDGwlc5Af