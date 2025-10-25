Rajesh Kesav: 'രാജേഷ് കണ്ണു തുറന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട്, യെസ് കണ്ണ് തുറന്നു'; കുറിപ്പുമായി സുഹൃത്ത്

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ശനി, 25 ഒക്ടോബര് 2025 (12:55 IST)
നടനും അവതാരകനുമായ രാജേഷ് കേശവിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റം. 60 ദിവസമായി രാജേഷ് കേശവ് കിടക്കയിൽ ആയിട്ട്. ചികിത്സാ കാലാവധി ആറ് മാസം വരെ നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സുഹൃത്ത് പ്രതാപ് ജയലക്ഷ്മി അറിയിച്ചു. രാജേഷ് കണ്ണു തുറന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് അതെ എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിലും ഫോക്കസ് കുറച്ചു കൂടി ക്ലിയർ ആകേണ്ടതുണ്ട്.
കേൾവിശക്തി ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ പലവിധ തെറാപ്പികൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ധൈര്യം ഡോക്ടർമാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. കൊച്ചിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ പരിപാടിക്കിടെ രാജേഷ് വേദിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു.
ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ:
രാജേഷിന് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്...? കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിലായി എനിക്ക് വരുന്ന എല്ലാ മെസ്സേജുകളും ഇത് മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച ആയി ഞാൻ ഒരു യാത്രയിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ കൃത്യമായി reply കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരോടും ക്ഷമാപണം.
എല്ലാ ദിവസവും എവിടെ ആയിരുന്നാലും രൂപേഷിൽ Rupesh Kesav നിന്നു updates എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ട് വന്നു കണ്ട് എഴുതുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ശെരി എന്ന് തോന്നി. ഇന്ന് 60 ദിവസമായി രാജേഷ് Rajesh Keshav കിടക്കയിലായിട്ട്.. വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരു മാസവും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇവിടെ PMR Department ന്റെ (Physical Medicine and Rehabilitation and Polymyalgia Rheumatica) കീഴിലാണ് ചികിത്സകൾ ഏകോപിക്കുന്നത്. വിവിധ തെറാപ്പികൾ രാജേഷിനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നവങ്കിലും പലതും ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുന്നവയാണ്. രാവിലെ തുടങ്ങുന്ന സ്പീച്ച് തെറ്റാപ്പിയും, ഫിസിയോ തെറാപ്പിയും സാധാരണ നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒന്നല്ല. ഉച്ചക്ക് ശേഷമുള്ള ഒക്യൂപ്പെഷണൽ തെറാപ്പിയും അതിന്റെ സമയവുമെല്ലാം രോഗിയുടെയും കൂടെയുള്ളവരുടെ ക്ഷമയും മനസ്സികനിലയെയും ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കുന്നവയാണ്.
ഒരേ കാര്യം പലതവണ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു, മടുക്കാതെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ ആത്മാർത്ഥതയെയും സഹന ശക്തിയെയും മനസ്സ് കൊണ്ട് നമിക്കുന്നു രാജേഷ് കണ്ണു തുറന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് അതെ എന്നാണ് ഉത്തരം എങ്കിലും ഫോക്കസ് കുറച്ചു കൂടി clear ആകേണ്ടതുണ്ട്.
കേൾവി ശക്തി ഉണ്ടെന്നു വ്യക്തമായതോടെ പലവിധ തെറാപ്പികൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ധൈര്യം ഡോക്ടർമാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ രാജേഷ് ചിലപ്പോൾ പാതി മയക്കത്തിൽ, ഒരു തെറാപ്പിയും ചെയ്യാതെ മടി പിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരെ അത് വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവൻ അറിയുന്നുണ്ടാവുമോ? എങ്കിലും ക്ഷമയോടെ, സാവധാനമാണെങ്കിൽ കൂടിയും പരമാവധി ചികിത്സ നൽകുവാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. രാജേഷിനു ചികിത്സാ സഹായം നൽകിയ ശ്രീ വേണു കുന്നപ്പള്ളിയെപ്പോലെയുള്ള സുമനസ്സുകളെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. രാജേഷിനെ കേൾപ്പിക്കാൻ voice notes അയക്കുന്നവരോട് ഒത്തിരി സ്നേഹം.
ഇനിയുമേറെ മുന്നോട്ടു പോകാനുണ്ട്... ചികിത്സാ കാലാവധി 6 മാസം വരെ നീണ്ടേക്കാം... അതിനിടയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ച കഥകൾ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട്. രാജേഷ് അഭിനയിച്ച 'ഇന്നസന്റ്' സിനിമയുടെ റീലീസ് ഡേറ്റും, ധ്യാനിനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച 'വടക്കൻ തേരോട്ടം' എന്ന മൂവിയുടെ റിലീസ് വാർത്തകളും അടക്കം നിരവധി സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ രാജേഷിനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ response അവനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ ചലനങ്ങൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷ പകരുന്നവയുമാണ്.