ടൂറിസ്റ്റ് ഫാമിലിയുടെ സംവിധായകൻ അബിഷൻ നായകനാകുന്നു; നായിക അനശ്വര രാജൻ

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ശനി, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (14:50 IST)
സൌന്ദര്യ രജനീകാന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിയോൺ ഫിലിംസ്, എംആർപി എന്റർടെയ്ൻമെന്റുമായി സഹകരിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ തമിഴ് ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അബിഷൻ ജീവിന്ത്, അനശ്വര രാജൻ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം രചിച്ചു സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് മദൻ.
ഈ വർഷത്തെ തമിഴിലെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രമായ ‘ടൂറിസ്റ്റ് ഫാമിലി’യുടെ സംവിധായകനാണ് അബിഷൻ ജീവിന്ത്. അബിഷൻ നായകനാകുന്ന ആദ്യ സിനിമ കൂടിയാണിത്. ഈ റൊമാന്റിക് ഡ്രാമയിലൂടെ നായകനാകുമ്പോൾ അനശ്വരയാണ് നായിക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഗുഡ് നൈറ്റ്, ലൌവർ, ടൂറിസ്റ്റ് ഫാമിലി എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഹിറ്റുകൾ നൽകി ശ്രദ്ധ നേടിയ എംആർപി എന്റർടൈൻമെന്റ്, ഈ ചിത്രത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നതിനായി സൌന്ദര്യ രജനീകാന്തിന്റെ സിയോൺ ഫിലിംസുമായി കൈകോർക്കുന്നു. ചിത്രത്തിലെ മറ്റു അഭിനേതാക്കൾ, സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വരും ആഴ്ചകളിൽ നടത്തും.