'ഉറക്കത്തിൽ അവൾ സമാധാനപരമായി മരിച്ചു'; നടിയുടെ മരണം ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം പുറത്തുവിട്ട് കുടുംബം, ഞെട്ടൽ
അനന്യയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലാണ് കുടുംബം മരണവാർത്ത പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്
Ananya Raj Death Conspiracy
നടി അനന്യ രാജിന്റെ മരണവാർത്ത സിനിമാലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മാസം മുൻപ് അനന്യ മരിച്ചെന്നാണ് നടിയുടെ കുടുംബം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചത്. അനന്യയുടെ മരണവാർത്ത ഒരു മാസം ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാകും എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉന്നയിക്കുന്നത് !
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റുമായി കുടുംബം
അനന്യയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലാണ് കുടുംബം മരണവാർത്ത പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ' ഇത് അനന്യയുടെ കുടുംബമാണ്. ജൂലൈ 15 ന് പുലർച്ചെ അനന്യ മരിച്ചുവെന്ന് വളരെ വേദനയോടെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ സമാധാനപരമായി അന്തരിച്ചു. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അസ്വസ്ഥതകളിലൂടെ അനന്യ കടന്നുപോകുകയായിരുന്നു. അവ മറികടക്കാൻ അവൾ ഒരു യോദ്ധാവിനെപ്പോലെ പോരാടി. അനന്യയുടെ ആത്മാവിനായി നിങ്ങളുടെയെല്ലാം പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വകാര്യത മാനിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.' എന്നാണ് കുടുംബം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്.
മാനസികവും ശാരീരികവുമായി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു
കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി അനന്യ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നെന്നാണ് നടിയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ചില ആരോഗ്യ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തുടർന്ന് അനന്യ വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ദുരൂഹത
അതേസമയം മരണവാർത്ത ഒരു മാസത്തോളം മറച്ചുവെച്ചതിൽ ചോദ്യങ്ങളും ഉയരുന്നു. കുടുംബം അനന്യയുടെ മരണവാർത്ത എന്തുകൊണ്ട് പുറത്തുവിട്ടില്ലെന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പലരും ചോദിക്കുന്നത്.
കരിയർ
2016 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സെവൻ അവേഴ്സ് ടു ഗോ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അനന്യ ബോളിവുഡിലേക്ക് എത്തിയത്. സിനിമയിലെത്തും മുൻപ് അനന്യ സംഗീത വീഡിയോകളിൽ അഭിനയിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 'ദി ഫൈനൽ എക്സിറ്റ്', 'ഗോസ്റ്റ്' എന്നീ സിനിമകളിലും താരം അഭിനയിച്ചു. ഹിന്ദിക്ക് പുറമേ തെലുങ്കിലും സാന്നിധ്യമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുംബൈ സ്വദേശിനിയായ അനന്യക്ക് 35 വയസ്സായിരുന്നു. Read Also: ഷോപ്പിങ്ങിന് എത്തിയ യുവതിയെയും ഭാവിവരനെയും യുവാവ് കുത്തി; സംഭവം തൃശൂരിൽ