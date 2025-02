ജസ്റ്റ് മിസ്! എയറിലാകാതെ അല്ലു അർജുൻ, വീഡിയോ വൈറൽ

പിന്നാലെ ഹസ്തദാനത്തിന്റെ പേരില്‍ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, മമ്മൂട്ടി, അക്ഷയ് കുമാർ, ടോവിനോ തോമസ്, ദുൽഖർ സൽമാൻ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി താരങ്ങൾ ബേസില്‍ യൂണിവേഴ്‌സില്‍ എത്തി. എന്നാല്‍ ബേസില്‍ അടക്കമുള്ള താരങ്ങള്‍ അല്ലു അര്‍ജുനെ കണ്ട് പഠിക്കണം എന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത്. ഹസ്തദാനം നടത്താന്‍ കൈ നീട്ടി അബദ്ധം സംഭവിച്ച നിമിഷത്തെ എങ്ങനെ സമയോചിതമായി നേരിടാമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അല്ലുവിന്റെ വീഡിയോയാണ് വൈറലായിരിക്കുന്നത്.





The way he patiently waited to give handshake without getting offended even being on a Pan India platform, describes his character ❤️????@alluarjun #Pushpa2 pic.twitter.com/2ugqzjFKPA