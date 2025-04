'തല്ലുമാല'യ്ക്ക് ശേഷം ഖാലിദ് റഹ്മാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം മതി ആലപ്പുഴ ജിംഖാനയ്ക്ക് ടിക്കറ്റെടുക്കാൻ. മിനിമം ഗ്യാരന്റിയുള്ള സംവിധായകനാണ് ഖാലിദ് റഹ്‌മാൻ. നസ്‌ലൻ, ഗണപതി, ലുക്മാൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജോജോ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നസ്‌ലൻ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രം റിലീസായി. പ്രേക്ഷക വിധിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

ആലപ്പുഴ ജിംഖാനയുടെ ലൈവ് പ്രതികരണമറിയാം:

സിനിമയ്ക്കായി നടൻ നടത്തിയ മേക്കോവർ ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിം​ഗിലൂടെ 1.45 കോടിയാണ് നേടിയത്. നസ്‍ലെനെ സംബന്ധിച്ച് കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കേരള അഡ്വാന്‍സ് സെയില്‍സ് ആണ് ആലപ്പുഴ ജിംഖാനയിലൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നത്. പ്രേമലു നേടിയ 96 ലക്ഷമാണ് ഇതിന് മുന്‍പുള്ള ബെസ്റ്റ് എന്ന് ട്രാക്കര്‍മാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആ​ഗോള ബോക്സ് ഓഫീസില്‍ നിന്ന് 2 കോടിയിലേറെ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിം​ഗും ചിത്രം നേടിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ട്.



