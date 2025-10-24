വെള്ളി, 24 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
'അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ക്കു ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്ന് ജീവനാംശം ആവശ്യപ്പെടാന്‍ സാധിക്കില്ല'; മുന്‍ഭാര്യയെ വിടാതെ ചഹല്‍

ബാന്ദ്ര കുടുംബക്കോടതിയില്‍ നിന്നാണ് ഇരുവര്‍ക്കും നിയമപരമായി വിവാഹമോചനം ലഭിച്ചത്

രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 24 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (15:49 IST)
മുന്‍ഭാര്യ ധനശ്രീ വര്‍മയെ പരോക്ഷമായി പരിഹസിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം യുസ്വേന്ദ്ര ചഹല്‍. സാമ്പത്തികമായി സ്വതന്ത്രരായ ഭാര്യമാര്‍ക്കു അവരുടെ ഭര്‍ത്താക്കന്മാരില്‍ നിന്ന് ജീവനാംശം ആവശ്യപ്പെടാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി വിധി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയായി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചഹല്‍.

' ഈ തീരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോകില്ലെന്ന് അമ്മയെ തൊട്ടു സത്യം ചെയ്യൂ' എന്ന അടിക്കുറിപ്പും ഈ വാര്‍ത്തയ്‌ക്കൊപ്പം ചഹല്‍ സ്റ്റോറിയില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം ചിരിക്കുന്ന ഇമോജിയും കാണാം. പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അധികം കഴിയും മുന്‍പ് താരം സ്റ്റോറി ഡെലീറ്റ് ചെയ്‌തെങ്കിലും സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ബാന്ദ്ര കുടുംബക്കോടതിയില്‍ നിന്നാണ് ഇരുവര്‍ക്കും നിയമപരമായി വിവാഹമോചനം ലഭിച്ചത്. ഡിവോഴ്‌സിനു ശേഷവും ചഹല്‍ എന്തിനാണ് ധനശ്രീയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നതെന്ന് ആരാധകര്‍ ചോദിക്കുന്നു. ധനശ്രീക്ക് ജീവനാംശമായി ചഹല്‍ 4.75 കോടി രൂപ നല്‍കണമെന്ന് കോടതി നിര്‍ദേശമുള്ളതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ചഹലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിഹാസം എന്നാണ് മറ്റു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചാണ് വിവാഹമോചനത്തിനു അപേക്ഷ നല്‍കിയത്.

ഡാന്‍സ് കൊറിയോഗ്രഫറായ ധനശ്രീയെ ചഹല്‍ പരിചയപ്പെടുന്നത് കോവിഡ് സമയത്താണ്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് നൃത്തം പഠിക്കാനായി ധനശ്രീയുടെ ഡാന്‍സ് സ്‌കൂളില്‍ എത്തിയതാണ് ചഹല്‍. പിന്നീട് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാകുകയും വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു.


