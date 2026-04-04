ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

കോലിയ്ക്കും രോഹിത്തിനും സ്ഥാനമുണ്ടോ?, 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനെ കുറിച്ച് താരങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത നൽകണമെന്ന് യുവരാജ്

നിലവില്‍ ടി20, ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന കോലിയും വിരാടും ഏകദിനത്തില്‍ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

Kohli- rohit
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 4 ഏപ്രില്‍ 2026 (09:28 IST)
2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി സീനിയര്‍ താരങ്ങളായ രോഹിത് ശര്‍മയ്ക്കും വിരാട് കോലിയ്ക്കും അവരുടെ സ്ഥാനത്തെ പറ്റി ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് വ്യക്തത നല്‍കണമെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ യുവരാജ് സിംഗ്. ഇത്രയും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച താരങ്ങളോട് സുതാര്യമായി സംസാരിക്കുകയും അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നതാണ് യുവരാജിന്റെ നിര്‍ദേശം. നിലവില്‍ ടി20, ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന കോലിയും വിരാടും ഏകദിനത്തില്‍ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.


അവരുടെ മനസ്സില്‍ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും രണ്ടുതാരങ്ങളും ലോകകപ്പ് കളിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്നാല്‍ ഭാവി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സെലക്ടര്‍മാരും അവരും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചകളിലൂടെയാണ്. സത്യസന്ധമായ സംവാദമാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം. ഇന്ത്യ യുവതാരങ്ങളെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കില്‍ അത് അവരോട് വ്യക്തമായി സംസാരിക്കാന്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് തയ്യാറാകണം. യുവരാജ് വ്യക്തമാക്കി.


നിലവില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന സെറ്റപ്പില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് വിരാട് കോലി നടത്തുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയില്‍ 151 ശരാശരിയില്‍ 302 റണ്‍സാണ് കോലി നേടിയത്.അതേസമയം ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തില്‍ തിളങ്ങിയെങ്കിലും അവസാനം നടന്ന ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ പരമ്പരയില്‍ രോഹിത് നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ജയ്‌സ്വാളിനെ പോലെ യുവതാരങ്ങള്‍ അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോള്‍ ടീമില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തണമോ എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ടീം മാനേജ്‌മെന്റാണ്. ഈ ഐപിഎല്ലിന് ശേഷം ഇതില്‍ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കോലി,രോഹിത് എന്നിവരെ നിലനിര്‍ത്തുന്നുവെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്‍കുക. അല്ലാ എങ്കില്‍ യുവാക്കളെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് അവരോട് തുറന്നുപറയുക. 2 താരങ്ങള്‍ക്കും അവര്‍ അര്‍ഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം നല്‍കണം. യുവരാജ് വ്യക്തമാക്കി.




ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :