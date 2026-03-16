Sanju Samson : എല്ലാം ഒത്തുവന്നു, സഞ്ജുവിന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ലഭിച്ച പ്രതിഫലം, പ്രശംസയുമായി ദ്രാവിഡ്

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 16 മാര്ച്ച് 2026 (11:43 IST)
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തില് നിര്ണ്ണായക സാന്നിധ്യമായ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടി മുന് പരിശീലകന് രാഹുല് ദ്രാവിഡ്. ദീര്ഘകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും കഠിനാധ്വാനത്തിനും ഒടുവില് സഞ്ജുവിന്റെ കരിയറിലെ സുവര്ണ്ണ നിമിഷങ്ങള് ഒത്തുചേര്ന്ന ടൂര്ണമെന്റായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ടി20 ലോകകപ്പെന്ന് ദ്രാവിഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബിസിസിഐയുടെ വാര്ഷിക പുരസ്കാര ചടങ്ങില് സി.കെ. നായിഡു ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാര്ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
'സഞ്ജു ദീര്ഘകാലമായി ടീമിന് അകത്തും പുറത്തുമായിരുന്നു. മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്ക്കിടയിലും കടുത്ത വെല്ലുവിളികള് അയാള്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിര്ണ്ണായകമായ മത്സരങ്ങളില് സഞ്ജു തന്റെ മികവ് പുറത്തെടുത്തു എന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ്,' ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.
റെക്കോര്ഡുകള് തകര്ത്ത് സഞ്ജു
ടൂര്ണമെന്റിലെ 'പ്ലെയര് ഓഫ് ദി ടൂര്ണമെന്റ്' ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഞ്ജു സാംസണ് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രകടനമാണ് ടൂര്ണമെന്റില് കാഴ്ചവെച്ചത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ തോല്വിക്ക് ശേഷം ടീമിലെത്തിയ സഞ്ജു ലോകകപ്പില് കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില് നിന്നായി 321 റണ്സാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇതോടെ 2014-ല് വിരാട് കോഹ്ലി സ്ഥാപിച്ച 319 റണ്സ് എന്ന റെക്കോര്ഡ് സഞ്ജു മറികടന്നിരുന്നു. 24 സിക്സറുകള് നേടി ഒരു ലോകകപ്പ് എഡിഷനില് ഏറ്റവും കൂടുതല് സിക്സറുകള് എന്ന റെക്കോര്ഡും താരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെതിരായ ക്വാര്ട്ടര് ഫൈനലില് പുറത്താകാതെ 97 റണ്സും, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ സെമി ഫൈനലിലും ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ഫൈനലിലും 89 റണ്സ് വീതവും സഞ്ജു നേടി. ഒരു ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോര് എന്ന നേട്ടവും (89 റണ്സ്)സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലാണ്.