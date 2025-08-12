Women's ODI Worldcup:ചിന്നസ്വാമി ഔട്ട്, ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകുന്നു

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (15:48 IST)
ഇന്ത്യ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിന് ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരം വേദിയാകുന്നു. ബെംഗളുരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മത്സരങ്ങളാണ് കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഐപിഎല് കിരീടാഘോഷത്തിനിടെയുണ്ടായ അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സുരക്ഷാകാരണങ്ങള് കാണിച്ച് മത്സരം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് വൈകീട്ടുണ്ടാകും.
ഇതോടെ ടൂര്ണമെന്റിലെ നിര്ണായകമായ സെമിഫൈനല് മത്സരമുള്പ്പടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങള് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും. ഒക്ടോബര് മൂന്നിന് ഇംഗ്ലണ്ട്- ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മത്സരവും ഒക്ടോബര് 26ന് ഇന്ത്യ- ബംഗ്ലാദേശ് മത്സരവും ഇതിന് പുറമെ ഒക്ടോബര് 30ന് രണ്ടാം സെമി ഫൈനല് മത്സരങ്ങള്ക്കും കാര്യവട്ടം വേദിയാകും. ലോകകപ്പിന് മുന്പായി സെപ്റ്റംബര് 25,27 തീയതികളില് നടക്കുന്ന സന്നാഹ മത്സരങ്ങളും ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില് വെച്ച് നടക്കും.