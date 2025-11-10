തിങ്കള്‍, 10 നവം‌ബര്‍ 2025
ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ആളുകൾക്ക് ഹർമനെ നിലത്തിടണം, ക്യാപ്റ്റൻസി വിവാദത്തെ വിമർശിച്ച് അഞ്ജും ചോപ്ര

എൻഡിടിവിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ശാന്ത രംഗസ്വാമിയുടെ ആവശ്യത്തിനോട് അഞ്ജും ചോപ്ര പ്രതികരിച്ചത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 10 നവം‌ബര്‍ 2025 (16:12 IST)
വനിതകളുടെ ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ ജേതാക്കളാക്കിയിട്ടും ക്യാപ്റ്റനായ ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് കൗറിനെ മാറ്റണമെന്ന രീതിയില്‍ ഉയരുന്ന ചര്‍ച്ചകളെ വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനായ അഞ്ജും ചോപ്ര. വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യ വിജയികളായതിന് പിന്നാലെ ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് സ്മൃതി മന്ദാനയ്ക്ക് നായകസ്ഥാനം നല്‍കണമെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനായ ശാന്ത രംഗസ്വാമി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അഞ്ജും ചോപ്രയുടെ പ്രതികരണം.

എന്‍ഡിടിവിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ശാന്ത രംഗസ്വാമിയുടെ ആവശ്യത്തിനോട് അഞ്ജും ചോപ്ര പ്രതികരിച്ചത്. എല്ലാ ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഹര്‍മനെ നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയരാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 4-5 ലോകകപ്പുകളില്‍ നമ്മളിത് കണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ഹര്‍മനെ ഒഴിവാക്കണം അക്കാര്യത്തില്‍ മാറ്റമില്ല. ഈ പ്രതികരണങ്ങളോട് മറുപടി പറയാന്‍ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അത് ഇന്ത്യന്‍ വിജയത്തിന്റെ പ്രഭ കെടുത്തുന്നതാണ്. അഞ്ജും ചോപ്ര പറഞ്ഞു.


