വില്യംസണില്ല, യുവതാരങ്ങൾ ഏറെ, ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏകദിന - ടി20 ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ന്യൂസിലൻഡ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 24 ഡിസംബര് 2025 (12:45 IST)
ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏകദിന, ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ന്യൂസിലന്ഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുന് നായകനായ കെയ്ന് വില്യംസണെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോള് നായകനായ മിച്ചല് സാന്റനര്ക്ക് പരമ്പരയില് വിശ്രമം നല്കി. സാന്റനറുടെ അഭാവത്തില് മൈക്കല് ബ്രെയ്സ്വെല്ലാണ് ഏകദിനത്തില് കിവീസിനെ നയിക്കുക. മാറ്റ് ഹെന്റി, മാര്ക് ചാപ്മാന്, രചിന് രവീന്ദ്ര, ജേക്കബ് ഡഫി എന്നിങ്ങനെ മുന്നിര താരങ്ങള്ക്കും ഏകദിന പരമ്പരയില് വിശ്രമം നല്കി.
ടി20 പരമ്പരയില് മൈക്കല് സാന്റനര് തന്നെയാകും ന്യൂസിലന്ഡിനെ നയിക്കുക. ബെവോണ് ജേക്കബ്സ്, ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സ്, മാറ്റ് ഹെന്റി എന്നിവര് ടി20 ടീമില് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനതാരങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ടി20 ഫോര്മാറ്റില് കളിക്കും. അടുത്തവര്ഷം ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്പായി ന്യൂസിലന്ഡിനും ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള അവസാന പരമ്പരയാണിത്.
ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ന്യൂസിലന്ഡ് ടീം: മിച്ചല് സാന്റനര്(ക്യാപ്റ്റന്), മൈക്കല് ബ്രെയ്സ്വെല്, മാര്ക് ചാപ്മാന്, ഡെവോണ് കോണ്വെ, രച്ചിന് രവീന്ദ്ര,ഡാരില് മിച്ചല്,ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സ്, സാക്ക് ഫോള്ക്സ്, മാറ്റ് ഹെന്റി, കൈല് ജാമിസണ്,ബെവോണ് ജേക്കബ്സ്, ജെയിംസ് നീഷാം, ടിം റോബിന്സണ്, ഇഷ് സോധി
ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ന്യൂസിലന്ഡ് ടീം: മൈക്കല് ബ്രേയ്സ്വെല് (ക്യാപ്റ്റന്), ആദി അശോക്, ക്രിസ്റ്റ്യന് ക്ലാര്ക്ക്, ഡെവോണ് കോണ്വെ, ജോഷ് ക്ലാര്ക്ക്സണ്, സാക് ഫോള്സ്, മിച്ച് ഹേ,കൈല് ജാമിസണ്, നിക്ക് കെല്ലി,ജെയ്ഡന് ലെനോക്സ്, ഡാരില് മിച്ചല്,ഹെന്റി നിക്കോള്സ്, ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സ്,മൈക്കല് റേ,വില് യംഗ്