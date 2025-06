Westindies vs Australia : ഷമർ ജോസഫും ജെയ്ഡൻ സീൽസും ആഞ്ഞടിച്ചു, വിൻഡീസ് കൊടുങ്കാറ്റിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് ഓസ്ട്രേലിയ, ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സിൽ 180 റൺസിന് പുറത്ത്

നേരത്തെ ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഇന്നിങ്ങ്‌സ് തകര്‍ച്ചയോടെയായിരുന്നു. 22 റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടെ തന്നെ ഓസീസിന്റെ 3 വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായി. സാം കോണ്‍സ്റ്റാസ്(3), കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍ (3), ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷ് (5) എന്നിവരെയാണ് തുടക്കത്തിലെ ഓസീസിന് നഷ്ടമായത്. തുടര്‍ന്ന് ഉസ്മാന്‍ ഖവാജയും ട്രാവിസ് ഹെഡും ചേര്‍ന്ന കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് ടീമിനെ 100 കടത്തിയത്. നാലാം വിക്കറ്റില്‍ 89 റണ്‍സാണ് ഇവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തത്. എന്നാല്‍ 47 റണ്‍സില്‍ നില്‍ക്കെ ഖവാജയെ ഷമര്‍ ജോസഫ് മടക്കിയതോടെ ഓസ്‌ട്രേലിയ വീണ്ടും തകര്‍ന്നു.

Caribbean swagger is ON vs AUS on Day1 at Bridgetown#WIvsAUS #WIvAUS



pic.twitter.com/Sy5pFzdBFj