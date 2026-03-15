ഞായര്‍, 15 മാര്‍ച്ച് 2026
എല്ലാവർക്കും അവനെ മതി, ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും അഭിഷേകിനോട് അസൂയ, കാരണം വ്യക്തമാക്കി സഞ്ജു

ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ സഞ്ജു- അഭിഷേക് ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുക്കെട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ അനായാസ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 15 മാര്‍ച്ച് 2026 (17:26 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഐതിഹാസിക വിജയത്തിന് പിന്നാലെ തന്റെ ഓപ്പണിംഗ് പങ്കാളിയായ അഭിഷേക് ശര്‍മയെ പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍. ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ ടുഡേ കോണ്‍ക്ലേവില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് സഹതാരമായ അഭിഷേക് ശര്‍മയെ കുറിച്ച് സഞ്ജു മനസ്സ് തുറന്നത്. ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ സഞ്ജു- അഭിഷേക് ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുക്കെട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ അനായാസ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

അഭിഷേകിന് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നുള്ള ഫാന്‍ ഫോളോവിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി. അഭിഷേക് ടീമിനുള്ളിലെ സൂപ്പര്‍ താരമാണെന്നും ടീം ബസ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അഭിഷേകിനെ മാത്രം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഓയ്... അഭിഷേക് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ടീമിലെ എല്ലാവര്‍ക്കും തന്നെ അഭിഷേകിനോട് അസൂയയുണ്ടെന്നും അഭി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു.


അതേസമയം അഭിഷേക്- സഞ്ജു കൂട്ടുക്കെട്ട് ഐസും ഫയറുമാണെന്ന് ശരിയല്ലെന്നും മറിച്ച് 2 പേരും ഫയറാണെന്നും സഞ്ജു പറയുന്നു. 2024 മുതല്‍ തന്നെ തങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഈ കെമിസ്ട്രിയുണ്ടെന്നും കാര്യങ്ങളെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായി കാണാന്‍ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ് തങ്ങളെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു.


