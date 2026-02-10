ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026
Vaibhav Suryavanshi : ചെറുപ്രായത്തിൽ സച്ചിനെ കളിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ സംശയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, വൈഭവിന് സീനിയർ ടീമിൽ ഇടം വേണം

അണ്ടര്‍-19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വ്യക്തിഗത സ്‌കോറാണ് 14കാരനായ താരം സ്വന്തമാക്കിയത്.

Vaibhav Suryavanshi
രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:08 IST)
ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവി പ്രതീക്ഷയായി ഉയര്‍ന്നു വരുന്ന 14 വയസുകാരന്‍ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ഉടനെ തന്നെ
സീനിയര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലേക്ക് ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. അണ്ടര്‍ 19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 80 പന്തില്‍ നേടിയ 175 റണ്‍സ് പ്രകടനത്തോടെയാണ് സീനിയര്‍ ടീമില്‍ വൈഭവിന് സ്ഥാനം നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായത്.


അണ്ടര്‍-19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വ്യക്തിഗത സ്‌കോറാണ് 14കാരനായ താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യ പന്ത് മുതല്‍ അക്രമണോത്സുകത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വൈഭവിന് സ്ഥിരത പുലര്‍ത്താന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും ആരാധകര്‍ പറയുന്നു. ഐസിസി മാനദണ്ഡപ്രകാരം 15 വയസ്സ് തികയുമ്പോള്‍ തന്നെ വൈഭവിന് സീനീയര്‍ ടീമില്‍ അവസരമൊരുക്കണമെന്നാണ് ആരാധകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അഭിഷേകും വൈഭവും ചേരുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണിംഗ് നിര എക്കാലത്തെയും ശക്തമായ ഒന്നായി മാറുമെന്നും ആരാധകര്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം വൈഭവിന് സീനിയര്‍ ടീമില്‍ അവസരം നല്‍കണമെന്നും സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കറുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യ മെല്ലെപ്പോക്ക് സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് എം പിയായ ശശി തരൂര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചെറുപ്പത്തിലേ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സച്ചിന്‍ പിന്നീട് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിയ താരമായെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2026 മാര്‍ച്ചിലാണ് ഐസിസി മാനദണ്ഡപ്രകാരം സീനിയര്‍ ടീമിലേക്ക് തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാന്‍ വൈഭവിന് സാധിക്കുകയുള്ളു. ഒരു തവണ മാത്രമെ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ താരത്തിന് അണ്ടര്‍ 19 ലോകകപ്പില്‍ കളിക്കാനാവു എന്ന മാനദണ്ഡമുള്ളതിനാല്‍ 5 വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇനിയും ഉണ്ടെങ്കിലും വൈഭവിന് അണ്ടര്‍ 19 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കാനാവില്ല. ഇതോടെ സീനിയര്‍ ടീമില്‍ വൈഭവിന് ഇടം നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്.

അതേസമയം വൈഭവിനെ ശരിയായി ഗ്രൂം ചെയ്യുകയും മാനസിക- ശാരീരിക സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളില്‍ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന അഭിപ്രായവും പല മുന്‍താരങ്ങളും പങ്കുവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്.ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ പ്രകടനം ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന് ലഭിച്ച അപൂര്‍വ പ്രതിഭയുടെ തെളിവാണെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീര്‍ഘകാല കരിയറാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന വിലയിരുത്തലും ശക്തമാണ്.


