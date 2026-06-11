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‘ഞങ്ങളാണ് ഫേവറിറ്റുകൾ’; വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിന് മുൻപ് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് ജെമീമ റോഡിഗസ്
ടി20 വനിതാ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള് ജൂണ് 12ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പങ്കുവെച്ച് ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയുടെ വിജയങ്ങളില് ജെമീമ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം നേടിയ ലോകകപ്പ് കിരീടനേട്ടം ടീമിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ പൂര്ണ്ണമായും മാറ്റിയെന്നും ഇത്തവണ ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ ഫേവറേറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയെന്നും ജെമീമ പറഞ്ഞു.
ജിയോസ്റ്റാറിന്റെ 'ചാംപ്യന്സ് ഹഡില്' പരിപാടിയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യന് മധ്യനിര താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ''ഒരു ലോകകപ്പ് നേടിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിര്ത്താനാവില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും വിജയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലൂടെ സമ്മര്ദ്ദ സാഹചര്യങ്ങള് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ടീമിലെ പലര്ക്കും ഇപ്പോള് വ്യക്തമായി അറിയാം,'' ജെമീമ വ്യക്തമാക്കി.
ഹര്മന്പ്രീത് കൗറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യന് സംഘം ഇത്തവണ ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, പാകിസ്ഥാന്, ബംഗ്ലാദേശ്, നെതര്ലന്ഡ്സ് എന്നിവരടങ്ങിയ ശക്തമായ ഗ്രൂപ്പിലാണുള്ളത്. ഗ്രൂപ്പില് നിന്ന് ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരെ മാത്രമാണ് സെമിഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക. ജെമീമയ്ക്കൊപ്പം ക്യാപ്റ്റന് ഹര്മന്പ്രീത് കൗറും ലോകകപ്പില് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനാവുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കൂടുതല് ഐസിസി കിരീടങ്ങള് നേടുകയാണ് ടീമിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ഹര്മന് പ്രീത് വ്യക്തമാക്കിയത്.
12 ടീമുകള് പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ വര്ഷത്തെ വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് ഇതുവരെ നടന്നതില് ഏറ്റവും വലിയ പതിപ്പായാണ് ഐസിസി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടും വെയില്സും ചേര്ന്നാണ് ടൂര്ണമെന്റിന് വേദിയാകുന്നത്. ജൂണ് 14ന് പാകിസ്ഥാനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യമത്സരം.
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