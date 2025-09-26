India vs Pakistan: ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേക ടീമാണ്, ഏത് ടീമിനെയും തോൽപ്പിക്കും, ഇന്ത്യയെ ഫൈനലിൽ നേരിടാൻ തയാർ: സൽമാൻ ആഘ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 26 സെപ്റ്റംബര് 2025 (14:21 IST)
ഏഷ്യാകപ്പ് ഫൈനല് മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയെ നേരിടാന് തയ്യാറാണെന്ന് പാകിസ്ഥാന് നായകനായ സല്മാന് അലി ആഘ. ഇന്നലെ നടന്ന സൂപ്പര് 4 പോരാട്ടത്തില് ബംഗ്ലാദേശിനെ 11 റണ്സിന് തോല്പ്പിച്ചാണ് പാകിസ്ഥാന് ഫൈനല് പ്രവേശനം നേടിയത്. ഇതാദ്യമായാണ് ഏഷ്യാകപ്പില് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഫൈനല് മത്സരത്തില് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.
നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലും സൂപ്പര് ഫോര് ഘട്ടത്തിലും ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള് രണ്ട് മത്സരത്തിലും വിജയിച്ചത് ഇന്ത്യയായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് 7 വിക്കറ്റിനും സൂപ്പര് ഫോറില് 6 വിക്കറ്റിനും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഫൈനല് മത്സരത്തില് പാകിസ്ഥാന് വിജയിക്കാനാകുമെന്നാണ് പാക് നായകന്
വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങള്ക്കറിയാം. ഏത് ടീമിനെയും തോല്പ്പിക്കാന് ഞങ്ങള് പ്രാപ്തരാണ്. അവരെ തോല്പ്പിക്കാന് ഞങ്ങള് തയ്യാറായിരിക്കും. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ സല്മാന് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശ് കളിക്കാരെയും പാക് നായകന് പ്രശംസിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളില് വിജയിക്കാന് നിങ്ങള്ക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കില് നിങ്ങള് ഒരു പ്രത്യേക റ്റീമാണ്. ഹാരിസും ഷഹീനും മികച്ച രീതിയില് പന്തെറിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഫൈനലില് വിജയിക്കാന് മികച്ച പ്രകടനം ആവശ്യമാണ്. സല്മാന് ആഘ പറഞ്ഞു.