ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ഗംഭീറില്ല, വിവിഎസ് ലക്ഷ്മൺ മുഖ്യപരിശീലകനാകും
ജപ്പാനിലെ ഐച്ചി- നഗോയയില് ഈ മാസം നടക്കുന്ന ഏഷ്യന് ഗെയിംസിനുള്ള ഇന്ത്യന് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുഖ്യപരിശീലകനായി മുന് താരം വിവിഎസ് ലക്ഷ്മണിനെ നിയമിച്ചു. മുന് താരങ്ങളായ സുനില് ജോഷി, ഹൃഷികേശ് കനിത്കര്, ശുഭദീപ് ഘോഷ് എന്നിവരാണ് ലക്ഷ്മണിന്റെ സംഘത്തിലെ സഹപരിശീലകര്.
ഏഷ്യന് ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങളും വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരായ ഇന്ത്യന് ഏകദിന പരമ്പരയും ഒരേ സമയത്ത് വരുന്നതിനാലാണ് പ്രത്യേക പരിശീലക സംഘത്തെ ബിസിസിഐ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. സെപ്റ്റംബര് 27 മുതല് ഒക്ടോബര് 3 വരെയാണ് വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര. ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രധാനപരിശീലകസംഘമാകും സീനിയര് ഏകദിന ടീമിനൊപ്പമുണ്ടാവുക. സെപ്റ്റംബര് 17 മുതല് ഒക്ടോബര് 3 വരെയാണ് ഏഷ്യന് ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങള് നടക്കുക.
ആദ്യ റൗണ്ടില് ബൈ ലഭിച്ച ഇന്ത്യന് പുരുഷ ടീമിന്റെ ക്യാമ്പയിന് സെപ്റ്റംബര് 28 മുതലാണ് തുടങ്ങുക. 2024ല് ഇന്ത്യ ഏഷ്യന് ഗെയിംസില് സ്വര്ണം നേടിയപ്പോഴും വിവിഎസ് ലക്ഷ്മണ് തന്നെയായിരുന്നു ടീമിന്റെ മുഖ്യപരിശീലകന്. ശ്രേയസ് അയ്യര് നയിക്കുന്ന ടീമില് തിലക് വര്മയാണ് ഉപനായകന്. വൈഭവ് സൂര്യവംശി, സഞ്ജു സാംസണ്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവരും ടീമിലുണ്ട്.ALSO READ: കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പോലും സെഞ്ചുറി നേടി, രോഹിത്തിന് ലോകകപ്പിൽ സ്ഥാനമുറപ്പ്, ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി