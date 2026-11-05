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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (08:55 IST)

Virat Kohli: 'ഇയാളൊരു മനുഷ്യനാണോ'; സ്‌ട്രൈക് റേറ്റ് 100 കടത്താൻ പെടാപാട്, 145.10 ൽ 'കോലി ടച്ച്'

New Zealand, Virat Kohli, India vs New Zealand, Virat Kohli career
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (09:03 IST)
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Virat Kohli

Virat Kohli: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിലെ വിരാട് കോലിയെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനത്തെ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാകില്ല. ബാറ്റർമാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ദുഷ്‌കരമായ പിച്ചിലാണ് കോലി നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഇന്ത്യയെ മുന്നിൽനിന്ന് നയിച്ചത്. ഒരുപക്ഷേ കോലിയുടെ വിക്കറ്റ് നേരത്തെ വീണിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയം വിദൂരത്തായിരുന്നേനെ..! 
 
100 മുട്ടിക്കാൻ പെടാപാട് ! 
 
ഇരു ടീമുകളിലുമായി 18 ബാറ്റർമാർ ക്രീസിലെത്തി. അതിൽ വ്യക്തിഗത സ്‌കോർ 40 കടത്തിയത് കോലി മാത്രം. 51 പന്തിൽ 13 ഫോറും ഒരു സിക്‌സും സഹിതം 74 റൺസാണ് കോലി അടിച്ചെടുത്തത്. 43 പന്തിൽ 38 റൺസ് നേടിയ ന്യൂസിലൻഡ് ഓപ്പണർ ടിം സിഫർട്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടോപ് സ്‌കോറർ. 
 
സ്‌ട്രൈക് റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലും കോലി അതിശയിപ്പിച്ചു. ന്യൂസിലൻഡ് നിരയിൽ 23 പന്തിൽ 34 റൺസ് നേടിയ ബ്ലെയർ ടിക്ക്‌നർ മാത്രമാണ് 100 സ്‌ട്രൈക് റേറ്റ് കടന്നിട്ടുള്ളത്. 147.83 ആയിരുന്നു ടിക്ക്‌നറിന്റെ സ്‌ട്രൈക് റേറ്റ്. 
 
മറുവശത്ത് 30 ലേറെ പന്തുകൾ നേരിട്ട് സ്‌ട്രൈക് റേറ്റ് 100 കടത്തിയത് വിരാട് കോലി മാത്രമാണ്. 145.10 സ്‌ട്രൈക് റേറ്റിലാണ് കോലിയുടെ ഇന്നിങ്‌സ്. ബൗളർമാർക്ക് വിക്കറ്റെടുക്കാൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള പഴുതും കൊടുക്കാതെയാണ് കോലി കളിച്ചത്. ഏകദിന ലോകകപ്പ് വരാനിരിക്കെ ഇങ്ങനെയൊരു ഇന്നിങ്‌സ് കോലിക്കും നിർണായകമായിരുന്നു. Also Read: രാവിലെയും വൈകീട്ടും ഓരോ മണിക്കൂർ മാത്രം, തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിൽ നിയന്ത്രണം
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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