രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 26 ഡിസംബര് 2025 (10:40 IST)
Virat Kohli: ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില് മികച്ച ഫോം തുടര്ന്ന് വിരാട് കോലി. വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയില് ഡല്ഹി താരം കോലി ഗുജറാത്തിനെതിരെ അര്ധ സെഞ്ചുറി നേടി.
വണ്ഡൗണ് ആയി ബാറ്റിങ്ങിനെത്തിയ കോലി 61 പന്തുകള് നേരിട്ട് 13 ഫോറുകളും ഒരു സിക്സും സഹിതം 77 റണ്സെടുത്താണ് പുറത്തായത്. 126.23 സ്ട്രൈക് റേറ്റിലാണ് കോലിയുടെ ഇന്നിങ്സ്. നേരത്തെ ആന്ധ്രയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തില് ഡല്ഹിക്കായി കോലി സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. 101 പന്തില് 14 ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും സഹിതം 131 റണ്സാണ് വിരാട് കോലി നേടിയത്.
അതേസമയം സിക്കിമിനെതിരായ മത്സരത്തില് മുംബൈയ്ക്കായി സെഞ്ചുറി നേടിയ രോഹിത് ശര്മ ഇന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെതിരായ മത്സരത്തില് നിരാശപ്പെടുത്തി. ഓപ്പണറായി ക്രീസിലെത്തിയ രോഹിത് നേരിട്ട ആദ്യ പന്തില് തന്നെ റണ്സൊന്നും എടുക്കാതെ പുറത്തായി. ദേവേന്ദ്രസിങ് ബോറയാണ് രോഹിത്തിനെ പുറത്താക്കിയത്. സിക്കിമിനെതിരായ മത്സരത്തില് മുംബൈയ്ക്കായി രോഹിത് ശര്മ 94 പന്തില് 18 ഫോറും ഒന്പത് സിക്സും സഹിതം 155 റണ്സുമായി കളിയിലെ താരമായി.