വീണ്ടും നിരാശപ്പെടുത്തി കോലിയും രോഹിത്തും; ഒരാൾ ഏഴും അടുത്തയാൾ അഞ്ചിനും പുറത്ത് !
Virat Kohli and Rohit Sharma
2027 ഏകദിന ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യവുമായി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ തുടരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മുതിർന്ന താരങ്ങളായ വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമയും വീണ്ടും നിരാശപ്പെടുത്തി. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ചാം ഏകദിനത്തിൽ ഇരുവരും രണ്ടക്കം കാണാതെ മടങ്ങി. നാലാം ഏകദിനത്തിലും ഇരുവരും നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
രോഹിത് ശർമ 13 പന്തിൽ ഏഴ് റൺസെടുത്ത് പുറത്തായപ്പോൾ വിരാട് കോലി ഏഴ് പന്തിൽ അഞ്ചിന് പുറത്ത്. മാത്യു ഫിഷറിന്റെ പന്തിൽ ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് രോഹിത് മടങ്ങിയത്. മാത്യു ഫിഷറിന്റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ടിം സീഫർട്ടിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് കോലിയുടെ പുറത്താകൽ.
നാലാം ഏകദിനത്തിൽ രോഹിത് ഗോൾഡൻ ഡക്കായിരുന്നു. കോലി അഞ്ച് പന്തുകൾ നേരിട്ട് പൂജ്യത്തിനും പുറത്തായി. ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങളുമായി കളത്തിലിറങ്ങുന്ന ഇരു താരങ്ങൾക്കും കിവീസിനെതിരായ പരമ്പര അതീവ നിർണായകമായിരുന്നു.
അതേസമയം അഞ്ചാം ഏകദിനത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് 14 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 68 റൺസെടുക്കാനാണ് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെയും (27 പന്തിൽ 18) ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായി. ശ്രേയസ് അയ്യരും അക്സർ പട്ടേലുമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രീസിൽ. Also Read: ആരാണ്, എന്താണ് എന്നൊന്നും നോക്കണ്ട: പ്രകടനം മോശമായാൽ പുറത്ത്, ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വൻ അഴിച്ചുപണിക്ക് ഗംഭീർ