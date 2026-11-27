ഇതൊരു വലിയ പ്രവചനമാണ്, അടുത്ത 5 വർഷത്തിൽ ലാറയുടെ റെക്കോർഡ് വൈഭവ് തകർക്കും, ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ 500 കുറിക്കും : കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൺ
വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം ബ്രയാന് ലാറയുടെ ചരിത്രറെക്കോര്ഡ് ഇന്ത്യയുടെ കൗമാര ബാറ്റിംഗ് വിസ്മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശി തകര്ക്കുമെന്ന് മുന് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റന് കെവിന് പീറ്റേഴ്സണ്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറായ ലാറയുടെ 400 നോട്ടൗട്ട് എന്ന 22 വര്ഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോര്ഡ് വൈഭവ് മറികടക്കുമെന്നും, അടുത്ത അഞ്ച് വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇന്നിംഗ്സില് 15-കാരന് 500 റണ്സ് നേടുമെന്നുമാണ് പീറ്റേഴ്സന്റെ പ്രവചനം.
റൈസിങ് സ്റ്റാര്സ് ഏഷ്യകപ്പ് ടൂര്ണമെന്റില് യുഎഇക്കെതിരെ വൈഭവ് 53 പന്തില് ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കെവിന് പീറ്റേഴ്ന്റെ പ്രവചനം. താന് നടത്തുന്നത് വലിയൊരു പ്രവചനമാണെന്നും അടുത്ത അഞ്ച് വര്ഷത്തിനുള്ളില് ടെസ്റ്റില് ബ്രയന് ലാറയുടെ റെക്കോര്ഡ് മറികടക്കുമെന്ന് കെവിന് പീറ്റേഴ്സണ് പറയുന്നു.
ഇതൊരു വലിയ പ്രവചനമാണ് - അടുത്ത അഞ്ച് വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില് വൈഭവ് 500 റണ്സ് നേടും. സോഷ്യല് മീഡിയയില് കെവിന് പീറ്റേഴ്സണ് കുറിച്ചു. യുഎഇക്കെതിരെ വെറും 28 പന്തില് സെഞ്ചുറി തികച്ച താരം 52 പന്തിലാണ് ഇരട്ടസെഞ്ചുറി തികച്ചത്. 28 സിക്സറുകളും 7 ഫോറുകളും ഉള്പ്പടെയായിരുന്നു ഈ ഇന്നിങ്ങ്സ്. ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് 2004ല് വെസ്റ്റിന്ഡീസ് ഇതിഹാസമായ ബ്രയാന് ലാറ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നേടിയ 400 നോട്ടൗട്ടാണ് ഉയര്ന്ന സ്കോര്. ഈ റെക്കോര്ഡ് 5 വര്ഷത്തിനുള്ളില് വൈഭവ് തകര്ക്കുമെന്നാണ് പീറ്റേഴ്സന്റെ പ്രവചനം.ALSO READ: എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു, ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ 33 ടെസ്റ്റുകളും 33 വ്യത്യസ്ത വേദിയിൽ, അപൂർവ റെക്കോർഡുമായി ജയ്സ്വാൾ