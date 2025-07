അണ്ടർ 19 ടീമിലും അടിയോടടി തന്നെ, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 52 പന്തിൽ സെഞ്ചുറിയുമായി സൂര്യ വൈഭവം

മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യന്‍ അണ്ടര്‍ 19 ടീമിനായി പതിവ് രീതിയില്‍ നിന്നും മാറി പതുക്കെയാണ് വൈഭവ് തുടങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് കത്തികയറിയ വൈഭവ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റര്‍മാരെ തലങ്ങും വിലങ്ങും പ്രഹരിച്ചു. 24 പന്തില്‍ നിന്നും അര്‍ധസെഞ്ചുറി തികച്ച താരം 52 പന്തില്‍ നിന്നാണ് സെഞ്ചുറി നേടിയത്. അണ്ടര്‍ 19 ഏകദിനചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സെഞ്ചുറിയാണിത്.

- 48(19) in 1st match.

- 45(34) in 2nd match.

- 86(31) in 3rd match.

-100*(52) in 4th match

Vaibhav suRRyavanshi is showing real class at this level!

THIS IS MADNESS FROM VAIBHAV SURYAVANSHI!!pic.twitter.com/9RbDGrRce1