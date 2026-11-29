വൈഭവിന് ടെസ്റ്റിലും തിളങ്ങാനാകും, ഫോർമാറ്റിന് അവനെ പോലുള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്: അലിസ്റ്റർ കുക്ക്
ഇന്ത്യയുടെ കൗമാര വിസ്മയമായ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റിലും സ്വാധീനം ചെലുത്താനാകുമെന്ന് മുന് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റനായ അലിസ്റ്റര് കുക്ക്. ഭയമില്ലാത്ത ബാറ്റിംഗ് ശൈലി കൊണ്ടുവരുന്ന താരങ്ങളെയാണ് ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റിന് ആവശ്യമെന്നും ബൗളര്മാര്ക്ക് മുകളില് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും കാണികളെ രസിപ്പിക്കാനും ഉള്ള വൈഭവിന്റെ കഴിവ് അടുത്ത തലമുറയെ റെഡ് ബോള് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കാന് സഹായിക്കുമെന്നും കുക്ക് വ്യക്തമാക്കി.
15 വയസ്സും 99 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് വൈഭവ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില് ഇന്ത്യയ്ക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. വൈറ്റ് ബോള് ക്രിക്കറ്റില് ഇതിനകം തന്നെ തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ വൈഭവ് ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റിന്റെ വെല്ലുവിളികളും ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയും കുക്ക് പ്രകടിപ്പിച്ചു. കുട്ടികള്ക്ക് മാതൃകയാകാവുന്ന തലമുറയെ ഓരോ തലമുറയ്ക്കും ആവശ്യമുണ്ടെന്നും റെഡ് ബോള് ക്രിക്കറ്റിലും ഇതേ മുന്നേറ്റം നടത്താന് വൈഭവിനാകുമെന്നും കുക്ക് പറഞ്ഞു.
രാജസ്ഥാന് റോയല്സിനായി 2025 ഐപിഎല്ലില് 35 പന്തില് സെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കികൊണ്ട് വൈഭവ് വരവറിയിച്ചിരുന്നു. 2026 ഐപിഎല് സീസണില് 776 റണ്സും 72 സിക്സറുകളും വൈഭവ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ ദോഹയില് നടന്ന റൈസിങ് സ്റ്റാര്സ് ഏഷ്യാകപ്പില് യുഎഇക്കെതിരെ ഇന്ത്യ എയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ച വൈഭവ് 53 പന്തില് 204 റണ്സ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നു.ALSO READ: ആകാശ് ദീപിന് പരിക്ക്, പകരക്കാരനായും സിറാജില്ല, എന്താണ് ഗംഭീർ ഇത്?, വിമർശനവുമായി മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ