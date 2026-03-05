വ്യാഴം, 5 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

ലോകകപ്പിനിടെ പാക് താരം ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരിയോട് മോശമായി പെരുമാറി,യുവതി നിലവിളിച്ചോടി, അവസാനം മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ഒതുക്കി

ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ പാക്കിസ്ഥാന്റെ അവസാന സൂപ്പര്‍-8 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് സംഭവം നടന്നത്.

Pakistan, Sri Lanka
Pakistan Cricket Team
കൊളംബോ| അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:52 IST)
കൊളംബോ: ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ദയനീയ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വീണ്ടും വിവാദത്തില്‍. ശ്രീലങ്കയിലെ കാന്‍ഡിയില്‍ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ക്കായി ഹോട്ടലില്‍ താമസിക്കുന്നതിനിടെ വനിതാ ജീവനക്കാരിയോട് ഒരു പാക് താരം അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും താരത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തുവെന്നുമുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ പാക്കിസ്ഥാന്റെ അവസാന സൂപ്പര്‍-8 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് സംഭവം നടന്നത്. കാന്‍ഡിയിലെ ഗോള്‍ഡന്‍ ക്രൗണ്‍ ഹോട്ടലിലെ ഹൗസ് കീപ്പിങ് വിഭാഗത്തിലെ വനിതാ ജീവനക്കാരിക്ക് നേരെയാണ് താരം മോശം പെരുമാറ്റം നടത്തിയത്. ജീവനക്കാരി നിലവിളിച്ചതോടെ മറ്റ് ജീവനക്കാര്‍ ഓടിയെത്തുകയും വിവരം പാക്കിസ്ഥാന്‍ ടീം മാനേജര്‍ നവീദ് ചീമയെ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ ഹോട്ടല്‍ അധികൃതര്‍ കര്‍ശന നിലപാടെടുത്തെങ്കിലും, ടീം മാനേജര്‍ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും താരത്തിന് പിഴ ചുമത്തുകയുമായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് താല്‍ക്കാലികമായി പ്രശ്‌നം ഒത്തുതീര്‍ന്നത്. മത്സരത്തില്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ വിജയിച്ചെങ്കിലും സെമി ഫൈനല്‍ കാണാതെ ടീം പുറത്തായിരുന്നു.

സംഭവം ഗൗരവകരമായി കാണുന്ന പാക്കിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് (പിസിബി), നാട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ താരത്തെ അച്ചടക്ക സമിതിക്ക് മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. താരത്തിന് കൂടുതല്‍ കാലത്തേക്ക് വിലക്കോ മറ്റ് കടുത്ത ശിക്ഷകളോ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. നേരത്തെയും പ്രധാന ടൂര്‍ണമെന്റുകള്‍ക്കിടയില്‍ പാക്ക് താരങ്ങള്‍ ഇത്തരം വിവാദങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനിടെ ഹൈദര്‍ അലിക്കെതിരെയും സമാനമായ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഹൈദരെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തില്‍ വിട്ടയച്ചിരുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :