അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:34 IST)
90's കിഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്പയർ സ്റ്റീവ് ബക്ക്നറെ അവരൊന്നും തന്നെ മറന്നുകാണില്ല. സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറെ പലക്കുറി തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ ബക്നർ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഡിആർഎസ് ഇല്ലാതിരുന്ന കാലമായതിനാൽ ബക്നർ കാരണം സച്ചിന്റെ പല ഇന്നിങ്ങ്സുകളും തെറ്റായ തീരുമാനത്തിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും വിവാദമായത് 2003 ഡിസംബറിൽ ബ്രിസ്ബേനിൽ
ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ ടെസ്റ്റ് മൽസരത്തിനിടെ സംഭവിച്ചതായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ നീണ്ട 22 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതായി സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജമൈക്കൻ അമ്പയറായ സ്റ്റീവ് ബക്നർ.
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് അമ്പയേഴ്സ് അസോസിയേഷന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് 22 വർഷം നീണ്ട മൗനം ബക്നർ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ബ്രിസ്ബേൻ ടെസ്റ്റിൽ ജേസൺ ഗില്ലെസ്പി അപ്പീൽ ചെയ്തപ്പോൾ, പന്ത് സച്ചിന്റെ പാഡിൽ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് തട്ടിയതാണെന്ന് കമൻററി ബോക്സിൽ ടോണി ഗ്രെയ്ഗ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ബക്നർ വിരൽ ഉയർത്തിയത് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചിരുന്നു. ടോണി ഗ്രെയ്ഗ് അന്നതിനെ ദയനീയ തീരുമാനമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ആ നിമിഷം ഇന്നും തന്നെ വേട്ടയാടുന്നുവെന്നാണ് സ്റ്റീവ് ബക്നർ തുറന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് അറിയാം. ജീവിതത്തിൽ പല തെറ്റുകളും സംഭവിക്കും.ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു. ബക്നർ പ്രതികരിച്ചു. 2005-ൽ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ അബ്ദുൾ റസ്സാഖിന്റെ പന്തിൽ ബാറ്റും പന്തും തൊടാതിരുന്നിട്ടും സച്ചിനെ കോട്ട് ബിഹൈൻഡ് ആക്കിയ വേറൊരു വിവാദ തീരുമാനവും ബക്നർ എടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് ഇതിനെ തമാശയയായി സച്ചിൻ തന്നെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു.
128 ടെസ്റ്റ് മൽസരങ്ങൾക്ക് അമ്പയർ ആയ ബക്നർ 1992 മുതൽ 2007 വരെ അഞ്ച് തുടർച്ചയായ ലോകകപ്പ് ഫൈനലുകളിൽ ചുമതല വഹിച്ച അമ്പയറാണ്. 2009-ൽ വിരമിച്ച അദ്ദേഹം ഡിആർഎസ് ഇല്ലാതിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ചർച്ചാവിഷയമായ അമ്പയർ എന്ന നിലയിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്.