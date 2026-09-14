എടാ ട്രോഫിക്കള്ളാ... മൊഹ്സിൻ നഖ്വിക്കെതിരെ കൂവി വിളിച്ച് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ
ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ മേധാവിയും പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും പിസിബി അധ്യക്ഷനുമായ മൊഹ്സിൻ നഖ്വിയിൽ നിന്നും ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെ ദുബായിൽ നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾ. നേരത്തെ പുരുഷവിഭാഗത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ ഫൈനലിൽ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ കിരീടം നേടിയപ്പോഴും സമാനസാഹചര്യമാണുണ്ടായത്. അന്നും ട്രോഫിയില്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ ആഘോഷപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയത്.
അതിനിടെ ട്രോഫി നൽകാനായി ഗ്രൗണ്ടിൽ മൊഹ്സിൻ നഖ്വി എത്തിയപ്പോൾ നഖ്വിക്കെതിരെ വലിയ കൂവി വിളികളും ട്രോഫി കള്ളാ എന്ന വിളികളുമാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നത്. മറ്റ് ടീമുകളിലെ താരങ്ങൾക്കുള്ള വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടായിരുന്നു മൊഹ്സിൻ നഖ്വി മടങ്ങിയത്. ഇതിനിടെയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയത്.
Fans chanted “Trophy Chor, Trophy Chor” when they saw Mohsin Naqvi leaving the stadium. pic.twitter.com/XljKlQLVHB— ????????????????????????????⁴⁵ (@rushiii_12) September 13, 2026
മൊഹ്സിൻ നഖ്വിയാണ് ട്രോഫി വിതരണം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം അത് സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ അധികൃതരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ട്രോഫി എസിസി ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഖാലിദ് അൽ സാറൂണിയിൽ നിന്ന് ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ബിസിസിഐ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.ALSO READ: ബിസിസിഐ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിട്ടും അതിഥിയായെത്തിയത് മൊഹ്സിൻ നഖ്വി, ഫൈനൽ ജയിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ട്രോഫിയില്ല!