പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആദ്യ 25 പന്തിൽ നേടിയത് വെറും 3 റൺസ്: സെഞ്ചുറി നേടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യ എ തോറ്റതിന് പ്രധാന ഉത്തരവാദിയായി തിലക്
മത്സരശേഷം, മറ്റ് ബാറ്റര്മാരില് നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തതാണ് തോല്വിക്ക് കാരണമെന്ന് തിലക് വര്മ്മ പ്രതികരിച്ചു.
എ.സി.സി പുരുഷ ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാര്സ് 2026-ലെ നിര്ണ്ണായക ഗ്രൂപ്പ് ബി പോരാട്ടത്തില് പാകിസ്ഥാന് എയോടേറ്റ പരാജയത്തില് ഇന്ത്യന് നായകന് തിലക് വര്മയ്ക്കെതിരെ വിമര്ശനം ശക്തമാകുന്നു. മത്സരത്തില് പാകിസ്ഥാന് ഉയര്ത്തിയ 314 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് വീശിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടക്കത്തില് തന്നെ 2 വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടമായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തില് ബാറ്റിങ്ങിനെത്തിയ നായകന് തിലക് വര്മ നേരിട്ട ആദ്യ 25 പന്തുകളില് വെറും 3 റണ്സ് മാത്രമായിരുന്നു നേടിയത്.
Look at this shameless dog celebrating his century, I've never seen more shameless player than Tilak Varma. https://t.co/rIeiKRFch5— ` (@wokenupkohli) November 22, 2026
മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാന് എ ഹസന് നവാസ് (79), മാസ് സദാഖത്ത് (59), ഫര്ഹാന് യൂസഫ് (56) എന്നിവരുടെ അര്ദ്ധസെഞ്ച്വറികളുടെ മികവില് 49.2 ഓവറില് 313 റണ്സിന് ഓള്ഔട്ടാവുകയായിരുന്നു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടക്കത്തില് തന്നെ വൈഭവ് സൂര്യവംശി, ആയുഷ് ബദോനി എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാല് 42 പന്തില് 70 റണ്സുമായി ഒരുഭാഗത്ത് അഭിഷേക് ശര്മ ഇന്ത്യന് സ്കോറിംഗ് ഉയര്ത്തി. ആദ്യ 2 വിക്കറ്റുകള് വീണ സാഹചര്യത്തില് ക്രീസിലെത്തിയ ഇന്ത്യന് നായകന് തിലക് വര്മ അമിതമായ പ്രതിരോധമാണ് നടത്തിയത്. അഭിഷേക് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ കുമാര് കുശാഗ്രയും റിങ്കു സിങ്ങുമെല്ലാം പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യ പ്രതിരോധത്തിലായി. ഏഴാം വിക്കറ്റില് ഷഹബാസ് അഹമ്മദിനൊപ്പം 112 റണ്സ് കൂട്ടുക്കെട്ടുണ്ടാക്കാന് സാധിച്ചെങ്കിലും 49 പന്തില് 56 റണ്സെടുത്ത ഷഹബാസ് മടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ പ്രതിസന്ധിയിലായി. വാലറ്റക്കാരുമായി തിലക് വര്മ പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും അത് പരാജയഭാരം കുറയ്ക്കാന് മാത്രമെ സഹായിച്ചുള്ളു. 49.1 ഓവറില് 265 റണ്സിനാണ് ഇന്ത്യ ഓളൗട്ടായത്.
മത്സരശേഷം, മറ്റ് ബാറ്റര്മാരില് നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തതാണ് തോല്വിക്ക് കാരണമെന്ന് തിലക് വര്മ്മ പ്രതികരിച്ചു. ഈ ജയത്തോടെ പാകിസ്ഥാന് സെമി ഫൈനലില് പ്രവേശിച്ചപ്പോള്, നവംബര് 24-ന് യു.എ.ഇയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തില് വിജയിച്ചാല് മാത്രമേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെമി ഉറപ്പിക്കാനാകൂ.ALSO READ: സിറാജ് ഇല്ലാത്തത് തിരിച്ചടിയായി; വെല്ലിങ്ടണിൽ ഇന്ത്യക്ക് സമനില, മിച്ചലും ഫിലിപ്സും രക്ഷകരായി