ബൗണ്ടറിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇനി അമ്പയർ ബൗണ്ടറി കാണിക്കാതെ ഓട്ടം നിർത്തില്ല: റൺഔട്ട് വിവാദത്തിൽ തിലക് വർമ
ഇന്ഡോറില് നടന്ന വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തില് വിചിത്രമായ രീതിയില് റണ്ണൗട്ടായതില് വിശദീകരണവുമായി ഇന്ത്യന് ഉപനായകനായ തിലക് വര്മ. താരത്തിന്റെ അനാസ്ഥയും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയുമാണ് പുറത്താകലിന് കാരണം എന്ന തരത്തില് കടുത്ത വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാലാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തില് താരം പ്രതികരിച്ചത്.
പന്ത് അതിര്ത്തി കടന്നെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് പുറത്താകലിന് കാരണമായതെന്നും താനും അക്സര് പട്ടേലും പന്ത് ബൗണ്ടറി കടന്നുവെന്നാണ് കരുതിയതെന്നും തിലക് പറയുന്നു. പന്ത് ഫീല്ഡര് തടഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ഹോര്ഡിങ് അനങ്ങിയ പോലെ തോന്നി. ബൗണ്ടറി ആയി എന്നാണ് ഞാനും അക്സറും കരുതിയത്. പന്ത് ബൗണ്ടറിയില് തട്ടി തിരികെ വന്നതാണെന്നാണ് കരുതിയത്.
An honest mistake, but Tilak Varma knows better now! ???????? Watch #INDvWI 4th T20I WED, OCT 14, 6 PM https://t.co/ntokmVvczn— Star Sports (@StarSportsIndia) October 13, 2026
അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഓട്ടം നിര്ത്തി സാധാരണ പോലെ നടന്നുപോയത്. പന്ത് എറിഞ്ഞുനല്കുന്നതൊന്നും എന്റെ കാഴ്ചയില് പെട്ടിരുന്നില്ല. ഡഗ്ഔട്ടില് നിന്ന് സഹതാരങ്ങള് അലറിവിളിച്ചപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലായത്. എന്നാല് അപ്പോഴേക്കും വൈകിപ്പോയിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റില് ഇത്തരം അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങള് സാധാരണമാണ്. എന്നാല് ഇനി മുതല് അമ്പയര് ഔദ്യോഗികമായി ബൗണ്ടറി സിഗ്നല് തരും വരെയും ഓടാനാണ് തീരുമാനമെന്നും തിലക് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
????????????????, ???????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????! ???? A near-boundary save turns into a run-out as the West Indies catch Tilak Varma short of his crease! #INDvWI 3rd T20I | LIVE NOW https://t.co/GmwwFjql5J https://t.co/plCeyKV5SE— Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2026