  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. 'Thought It Was a Four': Tilak Varma Breaks Silence on Bizarre Run-Out Incident Against West Indies
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 14 October 2026 (14:25 IST)

ബൗണ്ടറിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇനി അമ്പയർ ബൗണ്ടറി കാണിക്കാതെ ഓട്ടം നിർത്തില്ല: റൺഔട്ട് വിവാദത്തിൽ തിലക് വർമ

Tilak Varma bizarre run out, IND vs WI 3rd T20I, Tilak Varma brain fade moment , India vs West Indies 3rd T20I Indore result, Gautam Gambhir reaction, Tilak Varma run out
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (14:28 IST)
google-news
ഇന്‍ഡോറില്‍ നടന്ന വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തില്‍ വിചിത്രമായ രീതിയില്‍ റണ്ണൗട്ടായതില്‍ വിശദീകരണവുമായി ഇന്ത്യന്‍ ഉപനായകനായ തിലക് വര്‍മ. താരത്തിന്റെ അനാസ്ഥയും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയുമാണ് പുറത്താകലിന് കാരണം എന്ന തരത്തില്‍ കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാലാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ താരം പ്രതികരിച്ചത്.
 
പന്ത് അതിര്‍ത്തി കടന്നെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് പുറത്താകലിന് കാരണമായതെന്നും താനും അക്‌സര്‍ പട്ടേലും പന്ത് ബൗണ്ടറി കടന്നുവെന്നാണ് കരുതിയതെന്നും തിലക് പറയുന്നു. പന്ത് ഫീല്‍ഡര്‍ തടഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ഹോര്‍ഡിങ് അനങ്ങിയ പോലെ തോന്നി. ബൗണ്ടറി ആയി എന്നാണ് ഞാനും അക്‌സറും കരുതിയത്. പന്ത് ബൗണ്ടറിയില്‍ തട്ടി തിരികെ വന്നതാണെന്നാണ് കരുതിയത്.
 
അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ രണ്ടുപേരും ഓട്ടം നിര്‍ത്തി സാധാരണ പോലെ നടന്നുപോയത്. പന്ത് എറിഞ്ഞുനല്‍കുന്നതൊന്നും എന്റെ കാഴ്ചയില്‍ പെട്ടിരുന്നില്ല. ഡഗ്ഔട്ടില്‍ നിന്ന് സഹതാരങ്ങള്‍ അലറിവിളിച്ചപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലായത്. എന്നാല്‍ അപ്പോഴേക്കും വൈകിപ്പോയിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റില്‍ ഇത്തരം അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങള്‍ സാധാരണമാണ്. എന്നാല്‍ ഇനി മുതല്‍ അമ്പയര്‍ ഔദ്യോഗികമായി ബൗണ്ടറി സിഗ്‌നല്‍ തരും വരെയും ഓടാനാണ് തീരുമാനമെന്നും തിലക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
India vs West Indies, 4th T20I: പരമ്പര ഉറപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ; സഞ്ജു തന്നെ ഇന്നും ഓപ്പണർ

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി റാഞ്ചിയില്‍ നടന്ന പ്രാക്ടീസ് സെഷനില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് വൈഭവ് നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഒരൊറ്റ സെഞ്ചുറി, റാങ്കിങ്ങിൽ അടിച്ചുകയറി ശ്രേയസ്: ആദ്യ പത്തിൽ, സഞ്ജുവെല്ലാം ഏറെ പിന്നിൽ

ഒരൊറ്റ സെഞ്ചുറി, റാങ്കിങ്ങിൽ അടിച്ചുകയറി ശ്രേയസ്: ആദ്യ പത്തിൽ, സഞ്ജുവെല്ലാം ഏറെ പിന്നിൽപാകിസ്ഥാൻ്റെ സാഹിബ് സാദ ഫർഹാൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളായ ഹാരി ബ്രൂക്ക്, ജോസ് ബട്ട്‌ലർ എന്നിവരാണ് നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനത്താണ്.

ഐപിഎല്‍ കഴിഞ്ഞതും അവനെ ടീമില്‍ എടുക്കണമായിരുന്നു, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന്റെ തിരിച്ചുവരവില്‍ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്‍

ഐപിഎല്‍ കഴിഞ്ഞതും അവനെ ടീമില്‍ എടുക്കണമായിരുന്നു, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന്റെ തിരിച്ചുവരവില്‍ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്‍ഐപിഎല്ലില്‍ 18ല്‍ താഴെ ശരാശരിയിലും 7.95 എന്ന ഇക്കോണമിയിലുമായിരുന്നു ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ പന്തെറിഞ്ഞിരുന്നത്.

India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്

India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം ഇന്ന് ഗുവാഹത്തിയിൽ നടക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിനാണ് കളി ആരംഭിക്കുക.

Kerala Blasters : കപ്പടിക്കും, കലിപ്പടക്കും; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പുതിയ ഉടമകൾ

Kerala Blasters : കപ്പടിക്കും, കലിപ്പടക്കും; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പുതിയ ഉടമകൾനിലവിലെ ഉടമകളായ മാഗ്‌നം സ്‌പോര്‍ട്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ 100 ശതമാനം ഒഹരികളും വില്‍ക്കുന്നതിനായുള്ള അന്തിമകരാറില്‍ ഒപ്പുവെച്ചു.

ടി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 100 സിക്സുകൾ, ചേട്ടൻ ഇനി രോഹിത്തും സൂര്യയും ഭരിക്കുന്ന എലൈറ്റ് ക്ലബിൽ

ടി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 100 സിക്സുകൾ, ചേട്ടൻ ഇനി രോഹിത്തും സൂര്യയും ഭരിക്കുന്ന എലൈറ്റ് ക്ലബിൽഹൈദരാബാദില്‍ നടന്ന നാലാം ടി20യില്‍ കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോള്‍ 98 സിക്‌സുകളാണ് സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടാം ഓവറില്‍ നാലും അഞ്ചും പന്തുകളില്‍ സിക്‌സുകള്‍ നേടിയാണ് 100 സിക്‌സ് നേട്ടത്തിലേക്ക് സഞ്ജു എത്തിയത്.

ഷമർ ജോസഫ് പന്തെറിഞ്ഞത് അർഷദീപിനെ പരുക്കേൽപ്പിക്കാൻ, വിൻഡീസ് താരത്തിനെതിരെ വിമർശനം കടുക്കുന്നു

ഷമർ ജോസഫ് പന്തെറിഞ്ഞത് അർഷദീപിനെ പരുക്കേൽപ്പിക്കാൻ, വിൻഡീസ് താരത്തിനെതിരെ വിമർശനം കടുക്കുന്നുമത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകള്‍ അവസാനിച്ച ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ അര്‍ഷദീപിന്റെ വിക്കറ്റ് നേടാന്‍ ശ്രമിക്കാതെ താരത്തെ പരുക്കേല്‍പ്പിക്കാനാണ് ഷമാര്‍ ജോസഫ് ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്.

ഞങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചത് അവിടെയാണ്, നാലാം ടി20യിലെ തോൽവിയിൽ ബൗളർമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ശ്രേയസ് അയ്യർ

ഞങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചത് അവിടെയാണ്, നാലാം ടി20യിലെ തോൽവിയിൽ ബൗളർമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ശ്രേയസ് അയ്യർ248 റണ്‍സ് പിന്തുടരുന്നതില്‍ ബാറ്റര്‍മാര്‍ പരാജയമായെങ്കിലും ബാറ്റര്‍മാരുടെ പ്രകടനത്തില്‍ തൃപ്തനാണെന്ന് മത്സരശേഷം ശ്രേയസ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ തോല്‍വിക്ക് പ്രധാനകാരണം ശരിയായ ലൈനിലും ലെങ്തിലും പന്തെറിയാന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ക്ക് സാധിക്കാത്തതാണെന്നും ശ്രേയസ് മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു.

ഫുൾടോസുകൾ വാരിയെറിഞ്ഞ് പിച്ചിനെ കുറ്റം പറയരുത് : രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സുനിൽ ഗവാസ്കർ

ഫുൾടോസുകൾ വാരിയെറിഞ്ഞ് പിച്ചിനെ കുറ്റം പറയരുത് : രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സുനിൽ ഗവാസ്കർപിച്ചുകള്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ക്കും ബാറ്റര്‍മാക്കും ഒരുപോലെ ആനുകൂല്യം നല്‍കുന്നവയാകണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗവാസ്‌കറുടെ നിരീക്ഷണം.

'ഇന്നാ, അടിച്ചോ'; നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡുമായി അർഷ്ദീപ് സിങ്

'ഇന്നാ, അടിച്ചോ'; നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡുമായി അർഷ്ദീപ് സിങ്ഇന്ത്യക്കായി ട്വന്റി 20 ഫോർമാറ്റിൽ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിന് നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡ്. രാജ്യാന്തര ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ 50 റൺസിൽ കൂടുതൽ വഴങ്ങിയ താരമാണ് അർഷ്ദീപ്.