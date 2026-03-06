ശരിക്കും ഈ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചിന് അർഹൻ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, കളിയിലെ താരമായിട്ടും ബുമ്രയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് നൽകി സഞ്ജു

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 6 മാര്ച്ച് 2026 (08:43 IST)
ടി20 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലില് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകര്ത്ത് ഇന്ത്യ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയപ്പോള് മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെയായിരുന്നു. 15 റണ്സില് നില്ക്കെ തനിക്ക് വീണുകിട്ടിയ ജീവന് മുതലാക്കിയ സഞ്ജു ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളര്മാരെ മൈതാനത്തിന്റെ തലങ്ങും വിലങ്ങും പ്രഹരിച്ചു. 43 പന്തില് 89 റണ്സെടുത്ത സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വമ്പന് സ്കോര് സമ്മാനിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ജേക്കബ് ബേഥല് സെഞ്ചുറിയുമായി മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും സഞ്ജുവാണ് മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
മത്സരത്തിന്റെ താരമായി തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യന് വിജയത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സഞ്ജു നല്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പര് പേസര് ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്കാണ്. പുരസ്കാരം വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് സഞ്ജു പ്ലെയര് ഓഫ് ദ മാച്ച് ബുമ്രയ്ക്ക് അര്ഹതപ്പെട്ടതാണെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് തന്നെ ഞാന് ഫോമിലായിരുന്നു. ആ ഫോം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അഭിഷേക് തുടക്കത്തില് പുറത്തായപ്പോള് തന്നെ ക്രീസില് അധികനേരം ചെലവഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
ഒരു സ്കോറും സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങള് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാമായിരുന്നു. അതിനാല് തന്നെ പരമാവധി റണ്സ് കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഞാനും ഇഷാനും ബാറ്റ് ചെയ്ത രീതി വെച്ച് 250 റണ്സ് സാധ്യമാകുമെന്ന് ഞങ്ങള്ക്കറിയാമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയത്തിനരികെയെത്തി. അവര് നന്നായി കളിച്ചു. രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണെന്നറിയാമായിരുന്നു. മത്സരത്തില് നിര്ണായകമായത് ഡെത്തില് ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ ഓവറായിരുന്നു. ഈ വിജയത്തിന്റെ മുഴുവന് ക്രെഡിറ്റും ബുമ്രയ്ക്കാണ്.
ബുമ്ര ലോകോത്തര ബൗളറാണ്. ഒരു തലമുറയില് ഒരിക്കല് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതം. ഈ മാന് ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിനാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. ഡെത്തില് ബുമ്ര അത്രയും മികച്ച രീതിയില് പന്തെറിഞ്ഞില്ലെങ്കില് ഞാന് ഇപ്പോള് ഇവിടെ നില്ക്കില്ലായിരുന്നു. സഞ്ജു പറഞ്ഞു.