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  4. They’ve Already Lost a Lot of Fans”: Ramiz Raja Issues Stern Warning to Pakistan Cricket Team
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (17:38 IST)

നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, ആരാധകരുടെ പിന്തുണയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു, പാക് ടീമിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി റമീസ് രാജ

Pakistan team
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (15:40 IST)
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പാകിസ്ഥാന്‍ ടീമിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായ മോശം പ്രകടനം കാരണം ടീമിന് ആരാധകരുടെ പിന്തുണ വന്‍തോതില്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി മുന്‍ പാക് ടീം നായകനും പിസിബി മുന്‍ ചെയര്‍മാനുമായ റമീസ് രാജ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ റ്റെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ മോശം പ്രകടനങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാക് ടീമിന്റെ പോരാട്ടമില്ലായ്മയെ റമീസ് രാജ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചത്.
 
ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്മാരായ അലസ്റ്റെയര്‍ കുക്ക്, മൈക്കല്‍ വോണ്‍ എന്നിവരുമൊത്തുള്ള ക്രിക്കറ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് റമീസ് രാജ പാകിസ്താന്‍ ടീമിന്റെ നിലവിലെ ദയനീയ അവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. മോശം പ്രകടനങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു സ്ഥിരസംഭവമായി മാറികഴിഞ്ഞു. ഇത് ധാരാളം ആരാധകരെ ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് അകറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം തോല്‍ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പതിവ് സംഭവമായി മാറി. പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ ആരാധകരില്ലെങ്കില്‍ ഒരു ടീമിനും മികച്ച ശക്തിയായി മാറാനാകില്ല. കൂടെ നില്‍ക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് മതിയായ കാരണങ്ങള്‍ നല്‍കിയെ പറ്റു. റമീസ് രാജ പറഞ്ഞു. വിജയത്തേക്കാള്‍ ഉപരി പോരാടാനുള്ള മനസ്സും പോസിറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജുമാണ് പ്രധാനം. റമീസ് രാജ വ്യക്തമാക്കി.ALSO READ: ഇപ്പോഴും ചാൻസുണ്ട്, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ എഴുതിതള്ളാനാകില്ല : രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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