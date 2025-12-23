കളിക്കാനോ വയ്യ, പരിശീലനത്തിനിറങ്ങാതെ കള്ള് കുടിച്ച് നടന്നു, ആഷസ് തോൽവിക്കിടെ ചർച്ചയായി ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളുടെ അമിത മദ്യപാനം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 23 ഡിസംബര് 2025 (19:14 IST)
ഓസ്ട്രേലിയയില് നടക്കുന്ന ആഷസ് പരമ്പരക്കിടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള് അതിരുവിട്ട് മദ്യപിച്ചതായുള്ള ആരോപണങ്ങളില്
അന്വേഷണം നടത്താന് ടീം മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനം. ഇംഗ്ലണ്ട് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര് റോബ് കീ ആണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനും മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനും ഇടയിലെ ഇടവേള സമയത്ത് ക്വീന്സ്ലാന്ഡിലെ നൂസയില് ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം ചില ദിവസങ്ങള് വിശ്രമത്തിനായി ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. ശരീരത്തിനും ഒപ്പം മാനസികമായ വിശ്രമത്തിനുമായുള്ള ഇടവേള സമയത്ത് കളിക്കാര് അമിതമായി ദിവസങ്ങളോളം മദ്യപിച്ചിരുന്നതായുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകളാണ് ഇപ്പോള് വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. താരങ്ങള് വിശ്രമ വേളകള് ആസ്വദിക്കുന്നതിനോട് എതിര്പ്പില്ലെങ്കിലും അമിതമായുള്ള മദ്യപാനം ഒരു പ്രൊഫഷണല് ടീമിന് ചേര്ന്നതല്ലെന്നും നൂസയിലെ പരിപാടിയില് താന് പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ലെന്നും എന്നാല് സംഭവങ്ങള് പരിശോധിച്ച് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നും റോബ് കീ പറഞ്ഞു.
സാധാരണഗതിയില് സാമൂഹിക ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചെറിയ മദ്യപാനം പ്രശ്നമല്ല. എന്നാല് ടീമിന്റെ പ്രൊഫഷണലിസത്തെ അത് ബാധിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാല് അതിനെ ഗൗരവകരമായി കാണും. റോബ് കീ വ്യക്തമാക്കി. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ആഷസ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 3 ടെസ്റ്റുകളിലും പരാജയപ്പെട്ട് പരമ്പര ഇംഗ്ലണ്ട് അടിയറവ് വെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളുടെ അമിത മദ്യപാനം ചര്ച്ചയായിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ന്യൂസിലന്ഡ് പര്യടനത്തിനിടയിലും ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ പറ്റി പരാതികള് ഉയര്ന്നിരുന്നതായും റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു.