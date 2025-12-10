ടീമാണ് പ്രധാനം, വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല: ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ

അഭിറാം മനോഹർ|
10 ഡിസംബര് 2025
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരൗൗലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് ബാറ്റ് കൊണ്ടും ബോളുകൊണ്ടും തിളങ്ങി ഇന്ത്യന് ഓള്റൗണ്ടര് ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ. കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യാകപ്പിനിടെ പരിക്കേറ്റ ഹാര്ദ്ദിക് ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മൈതാനത്ത് തിരികെയെത്തിയത്. ഇന്ത്യന് ബാറ്റര്മാരെല്ലാം റണ്സ് കണ്ടെത്തുന്നതില് കഷ്ടപ്പെട്ട പിച്ചില് വെറും 28 പന്തില് 59 റണ്സാണ് ഹാര്ദ്ദിക് അടിച്ചെടുത്തത്. മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 175 റണ്സെന്ന മികച്ച സ്കോര് സമ്മാനിച്ചത് ഹാര്ദ്ദിക്കിന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു.
സാഹചര്യം കൂടി മനസിലാക്കിയാണ് താന് കളിച്ചതെന്നും ടീമിനായി കുറച്ചധികം ധൈര്യം കാണിക്കേണ്ടുവന്നെന്നും പാണ്ഡ്യ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായ പ്രകടനങ്ങളേക്കാള് ടീമിനാണ് പ്രാധാന്യം നല്കാറുള്ളത്. ടീമിന് എന്തുവേണമെന്ന് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കാറുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 50 ദിവസമായി എന്സിഎയില് ചിലവഴിച്ചപ്പോള് ശരിയായി തയ്യാറെടുക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. അതിന് ഫലം ലഭിക്കുന്നത് കാണുന്നത് സന്തോഷകരമാണ്. ഹാര്ദ്ദിക് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് സ്പിന്നര് കേശവ് മഹാരാജിനെതിരെ നടത്തിയ കടന്നാക്രമണത്തെ പറ്റിയും പാണ്ഡ്യ പറഞ്ഞു. ഒരു ബൗളറെ ലക്ഷ്യമിടാന് പ്ലാന് ഇല്ലായിരുന്നു. അവന് ഒരു റിസ്കെടുത്തു. ഞാനും ശരിയായ ബൗളര്മാരെ കണ്ടെത്തുകയും അവരെ പ്രഷറിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഹാര്ദ്ദിക് പറഞ്ഞു.