ബുധന്‍, 28 ജനുവരി 2026
ലോകകപ്പിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഫൈനൽ റിഹേഴ്സൽ, സന്നാഹമത്സരത്തിൽ എതിരാളി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

Indian Team
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 28 ജനുവരി 2026 (14:33 IST)
നവി മുംബൈ: അടുത്തമാസം തുടങ്ങുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ സന്നാഹമത്സരങ്ങളുടെ പൂര്‍ണമായ മത്സരക്രമം ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ എതിരാളികളായിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് സന്നാഹമത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളി.


ഫെബ്രുവരി 4-നാണ് നവി മുംബൈയിലെ ഡി.വൈ. പാട്ടീല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കാണ് സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ടീം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുക. ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പര പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിനാല്‍, മാത്രം ഒരു സന്നാഹ മത്സരം കളിക്കാനാണ് ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.




