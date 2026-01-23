ആരോടാണ് വില പേശുന്നത്, ഐസിസിയോടോ?, രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചപ്പോൾ നഷ്ടമുണ്ടായത് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റിന് മാത്രം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 23 ജനുവരി 2026 (17:03 IST)
ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബംഗ്ലാദേശിന്റെ നിലപാട് കാരണം നഷ്ടമുണ്ടായത് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റിന് മാത്രമെന്ന് മുന് ഇന്ത്യന് താരവും പശ്ചിമ ബംഗാള് കായികമന്ത്രിയുമായ മനോജ് തിവാരി. ഇന്ത്യയില് നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പില് പങ്കെടുക്കാന് ബംഗ്ലാദേശ് തയ്യാറാകാത്ത തീരുമാനം കൂടുതല് ബാധിക്കുക ബംഗ്ലാദേശി ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ആയിരിക്കുമെന്നും തീരുമാനമെടുത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാര്ക്ക് ഒരു നഷ്ടവും ഇതുകൊണ്ട് വരുന്നില്ലെന്നും മനോജ് തിവാരി പറയുന്നു.
ലോകകപ്പ് പോലുള്ള വേദികള് ഒരു ക്രിക്കറ്ററുടെ സ്വപ്നവും കരിയറിലെ നിര്ണായക ഘട്ടവുമാണ് അത്തരം അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. ക്രിക്കറ്റിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിതെല്ലാം കളിക്കാര് നിസ്സഹായരാണ്. അവരുടെ കരിയറും ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങളുമെല്ലാമാണ് ഇല്ലാതെയാകുന്നത്. ഏതൊരു കായികതാരത്തിനും രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ലോകകപ്പ് കളിക്കാനാവുക എന്നത് സ്വപ്നമാണ്. പക്ഷേ തീരുമാനം അവരുടെ കൈകളിലല്ല. രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാരുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തില് തള്ളിവിടുന്നത് നല്ലതല്ലെന്നും മനോജ് തിവാരി പറഞ്ഞു.
ഐസിസിയും അതിന്റെ അധ്യക്ഷനുമെല്ലാം ശക്തരാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് ഈ തീരുമാനത്തില് തൂങ്ങിനില്ക്കുന്നു. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്നവര്ക്ക് ഇത് മനസിലാകും. തീരുമാനം ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡിന്റേതല്ല, കായികമന്ത്രാലയത്തിന്റേതാണ്. രാഷ്ട്രീയം കാരണം ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ലോകകപ്പ് കളിക്കാന് വരാത്തത് നമ്മള് കാണുന്നു. ചരിത്രത്തില് തന്നെ ആദ്യമാണിത്. മനോജ് തിവാരി പറഞ്ഞു.