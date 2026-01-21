Suryakumar Yadav : ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ വേണ്ടത് 25 റൺസ്, സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ കാത്ത് ചരിത്രനേട്ടം

രേണുക വേണു|
മോശം ഫോമിനിടയിലും ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില് പുതിയൊരു റെക്കോര്ഡ് നേട്ടത്തിലരികിലാണ് ഇന്ത്യന് ട്വന്റി20 നായകന് സൂര്യകുമാര് യാദവ്.ജനുവരി 21-ന് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20 മത്സരത്തില് വെറും 25 റണ്സ് സ്കോര് ചെയ്താല് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റില് (അന്താരാഷ്ട്ര, ആഭ്യന്തര, ഫ്രാഞ്ചൈസി എന്നിവ ഉള്പ്പെടെ) 9000 റണ്സ് പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഇന്ത്യന് ബാറ്ററായി മാറാന് സൂര്യകുമാറിനാകും. നിലവില് 8975 റണ്സുള്ള സൂര്യകുമാറിന് മുന്നില് വിരാട് കോഹ്ലി (13,543 റണ്സ്), രോഹിത് ശര്മ (12,248 റണ്സ്), ശിഖര് ധവാന് (9,797 റണ്സ്) എന്നിവര് മാത്രമാണുള്ളത്.
25 റണ്സ് കൂടി സ്വന്തമാക്കാനായാല് ടി20 ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില് 9000 റണ്സ് പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന 28മത്തെ ബാറ്ററായി സൂര്യ മാറും. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട ടി20 കരിയറില് 320 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്നാണ് സൂര്യകുമാറിന്റെ നേട്ടം. 6 സെഞ്ചുറികളും 59 അര്ധസെഞ്ചുറികളും ടി20 ഫോര്മാറ്റില് താരം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കരിയറില് ഒരു നിര്ണായക റെക്കോര്ഡിനരികിലാണെങ്കിലും സമീപകാലത്തെ ഫോം സൂര്യയ്ക്ക് വലിയ ആശങ്കയാണ്. ഏഷ്യാകപ്പില് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് നേടിയ 47 റണ്സാണ് 2025ലെ സൂര്യയുടെ ഉയര്ന്ന സ്കോര്. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ 2022ല് 51 പന്തില് നിന്ന് 111 റണ്സെടുക്കാന് സൂര്യയ്ക്കായിട്ടുണ്ട്. അതിനാല് തന്നെ ന്യൂസിലന്ഡ് പരമ്പരയില് സൂര്യ ഫോം വീണ്ടെടുക്കുമെന്നാണ് ആരാധകര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.