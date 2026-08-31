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  4. Sunil Gavaskar says take action against bowlers who bowl excessive no balls in test
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (17:28 IST)

ടെസ്റ്റിൽ നോബോളുകൾ എറിയുന്ന ബൗളർമാർക്കെതിരെ നടപടി വേണം: നിർദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ച് സുനിൽ ഗവാസ്കർ

Sunil Gavaskar,No Ball,Test cricket, Srilanka vs India
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (16:04 IST)
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ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നോബോളുകള്‍ എറിയുന്നതിനെതിരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍.  ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ പരമ്പരയില്‍ രവീന്ദ്ര ജഡേജയുള്‍പ്പെടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ നിരന്തരം നോബോളുകള്‍ എറിഞ്ഞത് വലിയ ചര്‍ച്ചയായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗവാസ്‌കറുടെ പ്രതികരണം.ടെസ്റ്റില്‍ നോബോളിന് ഫ്രീഹിറ്റ് നല്‍കുകയല്ല പകരം ബൗളര്‍മാര്‍ക്കും ബൗളിങ് കോച്ചിനും കനത്ത പിഴ ചുമത്തുകയുമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഗവാസ്‌കര്‍ പറയുന്നു.
 
2021 മുതല്‍ 85 നോബോളുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇടങ്കയ്യന്‍ സ്പിന്നറായ രവീന്ദ്ര ജഡേജ മാത്രം എറിഞ്ഞത്. ബൗളര്‍മാര്‍ നോബോളുകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ പിഴ തുക ഇരട്ടിക്കുന്ന രീതി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ഗവാസ്‌കറുടെ നിര്‍ദേശം. പിഴ തുകയുടെ പകുതി ബൗളിങ് കോച്ച് പിഴയായി ഒടുക്കണം. ഈ തുക കളിക്കാര്‍ക്ക് പരമ്പര അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ ടീം ഡിന്നറിനായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഗവാസ്‌കര്‍ പറയുന്നു.ALSO READ: ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബി
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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