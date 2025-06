Rishab Pant: എടാ ഒന്ന് നന്നാവടാ... സ്വയം ഉപദേശിച്ച് റിഷഭ് പന്ത്, ഹെഡിങ്ലിയിൽ രസകരമായ കാഴ്ച

മത്സരത്തില്‍ ബ്രെയ്ഡന്‍ കഴ്‌സ് എറിഞ്ഞ പന്തില്‍ റിവേഴ്‌സ് സ്‌കൂപ്പിനായി ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പന്ത് സ്വയം ഉപദേശിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് വൈറലായി മാറിയത്. നേര്‍ക്ക് നേരെ വരുന്ന പന്താണ്. ഇങ്ങനെ റിസ്‌ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നേരെ കളിച്ചാല്‍ മതിയെന്നാണ് പന്ത് സ്വയം പറയുന്നത്. ഈ രംഗം സ്റ്റാര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് തന്നെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ 134 റണ്‍സും രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ 118 റണ്‍സുമാണ് പന്ത് സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തില്‍ 9 സിക്‌സുകളും പന്ത് സ്വന്തമാക്കി. റിഷഭ് പന്തിന്റെയും കെ എല്‍ രാഹുലിന്റെയും പ്രകടനനങ്ങളാണ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ മികച്ച സ്‌കോറിലെത്താന്‍ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചത്. മത്സരം അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ 350 റണ്‍സാണ് 10 വിക്കറ്റ് ബാക്കിനില്‍ക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വിജയിക്കാനായി ആവശ്യമുള്ളത്.

