സ്വന്തം ചുമതല ചെയ്യുക, കാര്യം സിമ്പിളാണ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വിജയിപ്പിച്ച പ്രകടനത്തെ പറ്റി ഡേവിഡ് മില്ലർ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:52 IST)
ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പര് 8 പോരാട്ടത്തില് ഇന്ത്യയെ തകര്ത്ത പ്രകടനത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് താരം ഡേവിഡ് മില്ലര്. ലളിതമായ പദ്ധതികള് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കാനാകുന്നതും ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ ചുമതലകളില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതുമാണ് വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് മത്സരശേഷം പ്രതികരിക്കവെ ഡേവിഡ് മില്ലര് പറഞ്ഞു.
സ്റ്റേ ഇന് യുവര് ലൈന് എന്നാണ് വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യമായി മില്ലര് പറഞ്ഞത്. വിജയിക്കാന് സമ്മര്ദ്ദ സാഹചര്യങ്ങളില് ലളിതമായ സമീപനം മതി. സ്വന്തം റോളുകളില് ഉറച്ച് നില്ക്കുക. അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുക. അത് വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഉയര്ന്ന സമ്മര്ദ്ദ ഘട്ടത്തിലും പരിചയസമ്പത്തും പക്വതയുമാണ് ടീം പ്രകടനത്തില് നിര്ണായകമായതെന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ബൗളര്മാര് പദ്ധതികള് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കിയെന്നും മില്ലര് പറഞ്ഞു.
സൂപ്പര് എട്ടില് ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ സെമി സാധ്യതകള് സജീവമാക്കാന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി. വരും മത്സരങ്ങളില് ഒരു മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കാനായാല് അനായസമായി സെമി യോഗ്യത നേടാന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കാകും. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് സെമി ഫൈനല് പ്രവേശനം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ആയാസകരമായിരിക്കും.