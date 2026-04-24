ബേഥൽ കൗണ്ടി കളിക്കണമായിരുന്നുവെന്ന് കുക്ക്, ഐപിഎല്ലിനെ പറ്റി പിടിയില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്ന് പീറ്റേഴ്സൺ

ടി20 ലോകകപ്പില് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജേക്കബ് ബേഥല് ഐപിഎല്ലില് കളിക്കുന്നതില് പരസ്പരം പോരടിച്ച് മുന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇതിഹാസതാരങ്ങളായ കെവിന് പീറ്റേഴ്സണും അലിസ്റ്റര് കുക്കും. ഇത്തവണ ആര്സിബി താരമായ ബേഥലിന് ഇതുവരെയും ഐപിഎല്ലില് കളിക്കാനായിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബേഥല് ഐപിഎല് ഒഴിവാക്കി കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണമെന്ന് മുന് ഇംഗ്ലണ്ട് താരമായ അലിസ്റ്റര് കുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
കുക്ക് അങ്ങനെയൊരു നിര്ദേശം വെച്ചെങ്കിലും ബേഥല് നിലവില് ആര്സിബിക്കൊപ്പമാണ്. അതിനിടെയാണ് കുക്കിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ തള്ളി പീറ്റേഴ്സണ് രംഗത്ത് വന്നത്. കരിയറില് ഇതുവരെ ഐപിഎല്ലില് കളിക്കാത്ത താരമാണ് കുക്ക്. അതിനാല് തന്നെ ഐപിഎല്ലില് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ലെന്നും ബേഥല് ഐപിഎല്ലില് തുടരണമെന്നും പീറ്റേഴ്സണ് വ്യക്തമാക്കി.
ഐപിഎല് എങ്ങനെയാണെന്ന ധാരണയൊന്നും അലിസ്റ്റര് കുക്കിനില്ല. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങള്ക്കിടയില് ദിവസങ്ങളോളം കഴിയുന്നത് തന്നെ മികച്ച അനുഭവമാകും.
ബേഥല് ഇന്ത്യയില് തന്നെ തുടരുക. ഇപ്പോള് അവസരം കിട്ടുന്നില്ലായിരിക്കാം. കളിക്കുന്നില്ലെങ്കില് പോലും നിനക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങള് പഠിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് മുന്നിലുള്ളത്. മികച്ച താരമാകാന് അത് നിനക്ക് ഉപകാരമാകും. പീറ്റേഴ്സണ് എക്സ് പോസ്റ്റില് വ്യക്തമാക്കി.