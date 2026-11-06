ഓക്ഷനിൽ പോയാൽ കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടും, ചില പ്രമുഖ താരങ്ങൾ റിട്ടെൻഷന് സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്, ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്ക് പുതിയ തലവേദന
താരലേലങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് പ്രധാന കളിക്കാരെ കൂടെ നിര്ത്തുന്നത് ടീമുകള്ക്ക് മുന്നില് പുതിയ വെല്ലുവിളി ആയിരിക്കുകയാണ്.
അടുത്ത വര്ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഐപിഎല് മെഗാ താരലേലത്തിന് മുന്പായി പുതിയ പ്രതിസന്ധിലകപ്പെട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസികള്. ചില പ്രമുഖ താരങ്ങള് ടീമില് തുടരുന്നതിനായി 30-40 കോടി രൂപ വരെ പ്രതിഫലമായി ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്. ക്രിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ ക്രിക്ബസാണ് വാര്ത്ത റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ താരലേലങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് പ്രധാന കളിക്കാരെ കൂടെ നിര്ത്തുന്നത് ടീമുകള്ക്ക് മുന്നില് പുതിയ വെല്ലുവിളി ആയിരിക്കുകയാണ്.
തങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രതിഫലം നല്കിയെങ്കില് മാത്രമെ ടീമില് തുടരുകയുള്ളുവെന്ന് 2 പ്രമുഖ താരങ്ങള് ഫ്രാഞ്ചൈസികളെ അറിയിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നത്. തങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ട തുക മെഗാ താരലേലത്തില് പങ്കെടുത്താല് ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഈ താരങ്ങള് പറയുന്നത്. അതേസമയം വരും ദിവസങ്ങളില് കൂടുതല് താരങ്ങള് ഇതേ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസികള്ക്കുള്ളത്. പ്രതിഫലം കൂടുതല് ചോദിച്ച താരങ്ങളില് ഒരാള് ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനവും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സൂചനയുണ്ട്.
2025ലെ മെഗാ താരലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി ടീമുകള് മുന്നോട്ട് വെച്ച റിട്ടെന്ഷന് ഓഫറുകള് റിഷഭ് പന്തും ശ്രേയസ് അയ്യരും വേണ്ടെന്ന് വെയ്ക്കുകയും തുടര്ന്ന് താരലേലത്തില് പങ്കെടൂക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 27 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് താരലേലത്തില് റിഷഭ് പന്തിന് ലഭിച്ചത്. ശ്രേയസിന് 26.75 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചു. 2025ലെ മെഗാതാരലേലത്തില് റിട്ടെന്ഷന് തുകയായി 120 കോടി രൂപയായിരുന്നു ടീമുകള്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. 2028ലേക്കെത്തുമ്പോള് ഇത് 150 കോടിയായി ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഒരു കളിക്കാരന് 40 കോടിയോളം നല്കേണ്ടി വന്നാല് അത് ടീമിന്റെ ആകെ ബജറ്റിനെ താളം തെറ്റിക്കും. കൂടാതെ കൂടുതല് താരങ്ങള് സമാനമായ ആവശ്യവുമായി രംഗത്ത് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസികളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്.