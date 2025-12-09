ചൊവ്വ, 9 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
അഭിഷേകിനെ പൂട്ടും, ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് മാർക്രം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ആദ്യ ടി20 ഇന്ന്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 9 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (12:25 IST)
ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാവാനിരിക്കെ ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാര്‍ ഓപ്പണര്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മയെ പൂട്ടാനാകുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ നായകന്‍ എയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രം. ഇന്ന് വൈകീട്ട് 7നാണ് ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം നടക്കുന്നത്. ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്‍പായി അവസാന മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താനുള്ള അവസരമെന്ന നിലയില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ പരമ്പര നിര്‍ണായകമാണ്. ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ 5 മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ട്.

പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് മാര്‍ക്രം അഭിഷേകിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചത്. ആദ്യ 6 ഓവറിനുള്ളില്‍ തന്നെ മത്സരം പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ കഴിവുള്ള താരമാണ് അഭിഷേക്. അദിക്കൊപ്പം ഹൈദരാബാദിനായി ഞാന്‍ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സരത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്കറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എത്രയും നേരത്തെ അഭിഷേകിനെ മടക്കുക എന്നത് വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും അഭിഷേകിനെ പൂട്ടാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം മാര്‍ക്രം പറഞ്ഞു.


അതേസമയം പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായിരുന്ന ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാമ്പില്‍ തിരിച്ചെത്തി. ഇതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലാകും അഭിഷേകിനൊപ്പം ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക. മൂന്നാം നമ്പറില്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവും നാലാമനായി തിലക് വര്‍മയും ക്രീസിലെത്തും. മധ്യനിരയില്‍ അഞ്ചാമനായാകും സഞ്ജു കളിക്കാനിറങ്ങുക.


