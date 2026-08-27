ഇത് തീ പാറുമല്ലോ, ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ അണ്ടർ 19 ടീമിൽ ജൂനിയർ ദ്രാവിഡും സെവാഗും
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഇതിഹാസതാരങ്ങളായ രാഹുല് ദ്രാവിഡിന്റെയും വിരേന്ദര് സെവാഗിന്റെയും മക്കള് ഇനി ഒരുമിച്ച് ഇന്ത്യന് അണ്ടര് 19 ടീമില്. തങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാര്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യന് ടീമില് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇരുവര്ക്കും ഇതോടെ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ അണ്ടര് 19 ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിലാണ് രാഹുല് ദ്രാവിഡിന്റെ മകന് അന്വയ് ദ്രാവിഡും വിരേന്ദര് സെവാഗിന്റെ മകന് ആര്യവീര് സെവാഗും ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ലക്ഷ്യ റായ് ചന്ദാനിയാണ് ഇന്ത്യന് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. പതിനെട്ട് വയസുള്ള ആര്യവീര് ആദ്യമായിട്ടാന് ഇന്ത്യന് ടീമിലെത്തുന്നത്. രാഹുല് ദ്രാവിഡിന്റെ മകനായ അന്വയ് കഴിഞ്ഞമാസം ശ്രീലങ്കന് പര്യടനത്തില് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടര് 19 ടീമില് ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. 17 വയസുകാരനായ അന്വയ് വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ബാറ്ററാണ്. ലങ്കന് പര്യടനത്തില് 14,87 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു അന്വയുടെ പ്രകടനം.
ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടര് 19 ഏകദിന ടീം സ്ക്വാഡ് : ലക്ഷ്യ റാം ചന്ദാനി,യഷ്ബര്ധന് ചൗഹാന്, രജത് ഭാഗേല്, ആര്യവീര് സെവാഗ്, വി കെ വിനീത്, കുശാഗ്ര ഓജ, അര്ജുന് രജ്പുത്, മനല് ചൗഹാന്, അന്വയ് ദ്രാവിഡ്, വി യഷ്വീര്, രോഹിത് യാദവ്, ഷാഹിന് വിനോദ്, മൊഹിത് ഉല്വ, ചിഗുരുപതി വെങ്കട, കാവ്യപട്ടേല്