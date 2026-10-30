ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ഉടക്കിയോ?, കളി കഴിഞ്ഞ് കൈ കൊടുക്കാതെ ഹർമനും സ്മൃതിയും
നേരത്തെ ഹര്മന്പ്രീത് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന സമയത്ത് സ്മൃതിയും ഹര്മനും തമ്മില് ഗ്രൗണ്ടിനകത്തും പുറത്തും വലിയ സൗഹൃദമാണുണ്ടായിരുന്നത്.
ഇന്ത്യന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യന് ടീമിനുള്ളില് പടലപിണക്കം. ദീര്ഘകാലം ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ഹര്മന്പ്രീതിന് പകരം സ്മൃതി മന്ദാനയെയാണ് ബിസിസിഐ ക്യാപ്റ്റനായി തിരെഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാല് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ താരങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായതായാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ ഹര്മന്പ്രീത് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന സമയത്ത് സ്മൃതിയും ഹര്മനും തമ്മില് ഗ്രൗണ്ടിനകത്തും പുറത്തും വലിയ സൗഹൃദമാണുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് സ്മൃതി ക്യാപ്റ്റന്സി ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം താരങ്ങള് ഗ്രൗണ്ടില് പോലും പരസ്പരം ഇടപഴകുന്നത് കുറവാണ്. ഇതാണ് ആശങ്കകള്ക്കിടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തീന് ശേഷം ഇന്ത്യന് താരങ്ങള് പരസ്പരം കൈ കൊടുത്തപ്പോള് ഹര്മനില് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നു സ്മൃതി. സ്മൃതിയെ അവഗണിച്ച് ഹര്മനും മറ്റ് താരങ്ങള്ക്ക് കൈകൊടുത്തിരിന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകര് ചര്ച്ചയാക്കുന്നത്.
Smriti Mandhana and Harmanpreet Kaur ignoring each other while shaking hands after the match. Things are clearly not looking normal between them. https://t.co/3FwlTyVbHs— Long Off (@LongOffcric) October 29, 2026
സിംബാബ്വെക്കെതിരായ പരമ്പരയിലായിരുന്നു സ്മൃതി മന്ദാന ഹര്മന് പകരം ക്യാപ്റ്റന്സി ആദ്യമായി ഏറ്റെടുത്തത്. സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ ടി20, ഏകദിന പരമ്പരകളും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.