മെല്‍ബണ്‍ ടെസ്റ്റിലെ ഇന്ത്യന്‍ തോള്‍വിക്ക് പിന്നാലെ ചര്‍ച്ചയായി ഇന്ത്യന്‍ മുന്‍ താരം രവിചന്ദ്ര അശ്വിന്റെ ട്വീറ്റ്. തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ പരോക്ഷ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചുള്ള അശ്വിന്റെ ട്വീറ്റ് നായകന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയ്ക്കും വിരാട് കോലിക്കുമെതിരെയാണെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പറയുന്നത്.

Good leaders emerge when they show resolve for a scrap