ന്യൂസിലൻഡിൽ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ജയിച്ചേ പറ്റു, സ്വന്തം ചിലവിൽ നെറ്റ് ബൗളർമാരെ എത്തിക്കാൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തില് തന്നെ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു കളിക്കാരന് സ്വന്തം ചിലവില് നെറ്റ് ബൗളര്മാരെ വിദേശപര്യടനത്തില് ഒപ്പം കൂട്ടുന്നത്.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ അടുത്ത മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട് വേരിട്ട പരിശീലന രീതിയുമായി ഇന്ത്യന് നായകന് ശുഭ്മാന് ഗില്. വിദേശത്തെ ബൗളിങ്ങിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ബാറ്റിങ് മെച്ചപ്പെടുത്താനായി സ്വന്തം ചിലവില് 4 മുതല് 5 നെറ്റ് ബൗളര്മാരെ ന്യൂസിലന്ഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഇന്ത്യന് നായകന് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തില് തന്നെ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു കളിക്കാരന് സ്വന്തം ചിലവില് നെറ്റ് ബൗളര്മാരെ വിദേശപര്യടനത്തില് ഒപ്പം കൂട്ടുന്നത്.
സാധാരണയായി ടീമിന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ബാറ്റര്മാര്ക്ക് മതിയായ പരിശീലനം ലഭിക്കാനും നെറ്റ് ബൗളര്മാരുടെ കാര്യങ്ങള് ക്രമീകരിക്കുന്നത്. എന്നാല് തന്റെ ബാറ്റിങ്ങിലെ ചില പ്രത്യേക മേഖലകളില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ നല്കി പരിശീലിക്കാനാണ് സ്വന്തം ചിലവില് ബൗളര്മാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതില് ഗില് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്.
ഇന്ത്യയില് നിന്നും തീര്ത്തും വ്യത്യസ്തമായി തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും പുല്ലുനിറഞ്ഞ വിക്കറ്റുകളുമാണ് ന്യൂസിലന്ഡിലുള്ളത്. അതിനാല് തന്നെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാന് കഠിനമായ തയ്യാറെടുപ്പുകള് വേണമെന്നാണ് ഇന്ത്യന് നായകന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പരമ്പരയില് അഞ്ചാം ഏകദിനവും ആദ്യടെസ്റ്റും തമ്മില് 4 ദിവസം മാത്രം ഇടവേളയായതിനാല് എകദിനപരമ്പരയില് 3 മത്സരങ്ങളില് മാത്രമാകും ശുഭ്മാന് ഗില്, കെ എല് രാഹുല് അടക്കമുള്ള താരങ്ങള് കളിക്കുക.
ഒരു ഫോര്മാറ്റില് നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറുമ്പോള് തയ്യാറെടുപ്പുകളില് കുറവുണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റി ഗില് നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് പല താരങ്ങള്ക്കും ഫോര്മാറ്റ് ചെയ്ഞ്ചിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാന് ആവശ്യമായ സമയം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു ഗില് അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്.