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  4. Shubman gill have to tweak technique to succeed in SENA says karthik
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (19:33 IST)

ഗിൽ സാങ്കേതികമായി ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട്, സേന രാജ്യങ്ങളിലെ പരാജയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വിമർശനവുമായി മുരളി കാർത്തിക്

ഓക്ക്‌ലാന്‍ഡില്‍ 56 പന്തില്‍ 37 റണ്‍സ് നേടിയപ്പോള്‍ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഗില്‍ ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ പുറത്തായിരുന്നു.

Shubman Gill
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (15:16 IST)
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ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലന്‍ഡ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ പേസിന് അനുകൂലമായ വിക്കറ്റുകളില്‍ മികവ് പുലര്‍ത്തണമെങ്കില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ സാങ്കേതികമായി ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ടെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ മുരളി കാര്‍ത്തിക്. ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ ഏകദിന ബാറ്ററായിട്ടും ന്യൂസിലന്‍ഡ് പര്യടനത്തിലെ ആദ്യ 2 ഏകദിനങ്ങളില്‍ തിളങ്ങാന്‍ ഗില്ലിനായിരുന്നില്ല. ഓക്ക്‌ലാന്‍ഡില്‍ 56 പന്തില്‍ 37 റണ്‍സ് നേടിയപ്പോള്‍ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഗില്‍ ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ പുറത്തായിരുന്നു.
 
 ഏകദിനങ്ങളില്‍ 73 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 11 സെഞ്ചുറികളുണ്ടെങ്കിലും സേന രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇതുവരെയും താരത്തിന് സെഞ്ചുറിയില്ല. ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ ഏകദിനങ്ങളില്‍ 19 മാത്രമാണ് താരത്തിന്റെ ശരാശരി. ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ ഇത് 26.83 ആണ്. 2027ലെ ലോകകപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ ഇതുവരെ ഒരു മത്സരം പോലും ഗില്‍ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കാര്‍ത്തിക്കിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
 
 പേസിനെ തുണയ്ക്കുന്ന വിക്കറ്റുകളില്‍ ന്യൂബോള്‍ നേരിടുക എപ്പോഴും വെല്ലുവിളിയാണ്. ഗില്‍ സാങ്കേതികമായി മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഫൂട്ട് മൂവ്മന്റിലാകാം അല്ലെങ്കില്‍ കൈകളെ ആയാസമാക്കുന്നതിലാകാം. കോലിയെ പോലെയുള്ള താരങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാല്‍ ഇത് വ്യക്തമാകും. ക്രിക്ബസില്‍ സംസാരിക്കവെ കാര്‍ത്തിക് പറഞ്ഞു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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