ഐപിഎല്ലില് ലഖ്നൗ സൂപ്പര് ജയന്റ്സിനെതിരെ നേടിയ അര്ധസെഞ്ചുറിയിലൂടെ റെക്കോര്ഡ് ബുക്കിലേക്ക് നടന്നുകയറി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സ് നായകനായ ശുഭ്മാന് ഗില്. 4000 റണ്സ് ക്ലബിലെത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് ഗില് സ്വന്തമാക്കിയത്. 2016ല് 27 വയസ്സും 195 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോള് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാര് ബാറ്റര് വിരാട് കോലി സ്ഥാപിച്ച റെക്കോര്ഡാണ് ഗില് മറികടന്നത്. 26 വയസ്സും 216 ദിവസവുമാണ് ഗില്ലിന്റെ നിലവിലെ പ്രായം.
മത്സരത്തില് 40 പന്തുകളില് നിന്നും ഗില് നേടിയ 56 റണ്സിന്റെ ഇന്നിങ്ങ്സിന്റെ ബലത്തിലാണ് ലഖ്നൗ ഉയര്ത്തിയ വിജയലക്ഷ്യം ഗുജറാത്ത് മറികടന്നത്. ലഖ്നൗ ഉയര്ത്തിയ 165 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം 8 പന്തുകള് ബാക്കിനില്ക്കെയാണ് ഗുജറാത്ത് മറികടന്നത്. ഗുജറാത്തിനായി ജോസ് ബട്ട്ലര് 37 പന്തില് 60 റണ്സുമായി തിളങ്ങി. ഗുജറാത്തിനായി പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ 4 വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തി.