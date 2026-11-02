അയ്യര് അയ്യേ എന്ന് പറയിക്കുമോ?, ക്യാപ്റ്റന്സിയില് നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്ഡ് ഇനി ശ്രേയസിന്റെ പേരില്
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയില് വിജയിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യന് നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്ക്ക് നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്ഡ്.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയില് വിജയിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യന് നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്ക്ക് നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്ഡ്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച ഇന്ത്യ പരമ്പര നേരത്തെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും മത്സരങ്ങളില് വിജയിച്ച് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്താന് ന്യൂസിലന്ഡിനായി. അഞ്ചാം മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 191 റണ്സ് നേടിയപ്പോള് 2 ഓവര് ബാക്കിനില്ക്കെ 3 വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തിലാണ് ന്യൂസിലന്ഡ് വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നത്.
തുടര്ച്ചയായ 2 തോല്വികള് ഏറ്റുവാങ്ങിയതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 യില് ഒരു കലണ്ടര് വര്ഷത്തില് ഏറ്റവുമധികം മത്സരങ്ങള് പരാജയപ്പെട്ട നായകനെന്ന റെക്കോര്ഡ് ശ്രേയസ് സ്വന്തമാക്കി. രോഹിത് ശര്മയെ മറികടന്നാണ് അയ്യര് നാണക്കേട് സ്വന്തം പേരിലാക്കി. നേരത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട്, അയര്ലന്ഡ് ടീമുകള്ക്കെതിരെ പരമ്പരകള് കൈവിട്ട അയ്യര് സിംബാബ്വെ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ടീമുകള്ക്കെതിരെ പരമ്പരകള് നേടിയാണ് തിരിച്ചുവന്നത്.
INDIAN CAPTAINS WITH THE MOST T20I DEFEATS WHILE DEFENDING 190+SCORE 3 Times : Shreyas Iyer*...see more https://t.co/3Jc4soGxUD— DAVID (@1DAVID92) November 2, 2026
26 മത്സരങ്ങളില് നായകനായ അയ്യര് 10 മത്സരങ്ങളിലാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. 2022ല് 29 മത്സരങ്ങളില് 8 എണ്ണത്തില് പരാജയപ്പെട്ട രോഹിത് ശര്മയുടെ പേരിലായിരുന്നു നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന റെക്കോര്ഡ്.ഐപിഎല്ലില് മികച്ച നായകനെന്ന് പേരെടുത്തുവെങ്കിലും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ ക്യാപ്റ്റന്സിയില് വലിയ വിമര്ശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. പ്രധാനമായും അയ്യരുടെ ബോള് ചെയ്ഞ്ചുകളെയാണ് വിമര്ശകര് കുറ്റം പറയുന്നത്.ALSO READ: ക്യാപ്റ്റൻസി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് 'പരുക്ക്' പേടി; ഹാർദിക്കിന്റെ ട്രേഡ് അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ